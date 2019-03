Charles Lafortune est derrière l’une des prestations les plus marquantes de La Voix

Ce ne sont pas les coachs qui ont le plus marqué Geneviève Leclerc à La Voix, mais bien l’animateur Charles Lafortune.

C’est ce que révèle l’ex-candidate de la quatrième saison de l'émission dans le nouvel épisode du balado de QUB radio La Voix à l’aveugle.

Geneviève Leclerc a raconté que l’animateur est venu la voir pour lui donner un conseil alors qu’elle répétait la chanson «Je suis malade» pour les demi-finales. Il avait compris le potentiel de la chanson.

«Il est venu me voir et il m’a dit: “C’est vraiment sérieux ce que je vais te dire. Tu ne lâches pas la caméra 1. Tu ne la lâches pas, comme si c’était une question de vie ou de mort. Tu ne regardes que la caméra 1.”», s’est-elle rappelée.

«Et là, je lui ai dit: «elle est où la caméra 1». Il me l’a pointée. Il s’est approché pour que je la voie vraiment. Et je lui ai dit: “OK, c’est ça que je vais faire, Charles. Je vais t’écouter.” Et je me suis assise [sur la scène] et je n’ai pas arrêté de regarder la caméra 1.»

Geneviève Leclerc croit d’ailleurs que c’est le fait d’avoir fixé la caméra, comme le lui avait suggéré Charles Lafortune, «qui a fait en sorte que la perfo a été ce qu’elle a été».

«Merci! Merci, Charles», lance-t-elle dans l’épisode du balado intitulé «Le regard des anciens».

Pas avoir peur

Les candidats ne devraient d’ailleurs pas avoir peur de fixer la caméra lorsqu’ils performent sur la scène de La voix, assure Charles Lafortune, de son côté.

«C’est drôle, parce que des fois, quand les gens viennent chanter, ils ont peur de la caméra. Ils se demandent s’ils ont l’air niaiseux en regardant la caméra 1. Alors qu’il n’y a jamais personne qui regarde la télé et qui dit: “Elle vas-tu arrêter de me regarder dans les yeux. Elle est donc bien fatigante”. Jamais personne ne se dit ça.»

Charles a eu raison, puisque ce numéro est passé à l’histoire de La Voix. Tellement que Geneviève Leclerc a été invitée à reprendre la chanson aux côtés de Lara Fabian lors de la finale de la dernière saison.