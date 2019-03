Du «tourisme criminel» au Québec

Une nouvelle forme de tourisme s’est installée au Québec avec l’arrivée de « vacanciers » plus intéressés par les cambriolages de résidences que par les visites guidées.

« Ce sont principalement des Chiliens qui arrivent au pays en tant que visiteurs, dévalisent des maisons, envoient l’argent dans leur pays et retournent chez eux, à moins de se faire attraper », explique au Journal une source bien au fait du dossier.

Dans les deux dernières années, Le Journal a recensé une vingtaine de cas qui seraient liés à cette forme de « tourisme ». Mais comme il s’agit de véritables professionnels, le nombre pourrait être bien plus élevé.

« D’expérience, quand ils se font attraper et condamner, la plupart se font déporter dans leur pays après avoir purgé les deux tiers de leur peine », explique l’avocat Michael Morena, qui a défendu quelques-uns de ces « touristes ».

Le plus récent dossier remonte à la semaine passée, quand la police de Montréal a épinglé trois présumés cambrioleurs.

Christopher Jes Pena Dote, Ritchy Nicolas Medel Cardenas et Carlos Ivan Urra Aranis, âgés respectivement de 33, 22 et 29 ans, sont accusés de deux introductions par effraction à Saint-Eustache, sur la Rive-Nord de Montréal, ainsi que de méfaits sur une porte et des fenêtres, tous commis le 4 mars.