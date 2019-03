BARIBEAU, Kévin



À l'Hôpital Laval, Québec, le 4 mars 2019, à l'âge de 32 ans 5 mois, est décédé monsieur Kévin Baribeau fils de feu dame Sylvie Chabot et de monsieur Jean Baribeau. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 11 h.Kévin laisse dans le deuil son père Jean (Josée Boutet); son frère David (Amandine Fleury); ses sœurs: Kathleen (Sébastien Grégoire) et Vanessa (Samuel Thiffault); ses grands-parents : Donald Chabot et Pierrette Cameron; ses neveux et nièces : Amy, Alysson, Julia, Zachary, Alexandre, William, Abby, Mathis ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis, tout particulièrement Kirsten Fleury qu'il considérait comme sa 2e maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation canadienne de la dystrophie musculaire.Site : www.muscle.ca/fr/quebec, tel: 1 (800) 567-2236Les Funérailles sont sous la direction de :