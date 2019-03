La Soirée Haute Cuisine au profit de la Fondation Tel-jeunes se tiendra le mardi 19 mars, dès 18 h, au Musée national des beaux-arts du Québec. L’événement rassemble chaque année 300 convives qui ont à cœur la pérennité et la notoriété de Tel-jeunes et de LigneParents. Depuis plus de 28 ans, les jeunes de partout au Québec peuvent utiliser, à toute heure du jour ou de la nuit, les services de Tel-jeunes par téléphone, texto, clavardage et courriel. Dans la région de la Capitale-Nationale, ils sont plus de 2000 à faire appel aux intervenants de Tel-jeunes chaque année. Par ailleurs, ce sont près de 900 parents de la région de la Capitale-Nationale qui ont, quant à eux, utilisé le service de LigneParents l’année dernière. Renseignements : www.fondationteljeunes.org.

87 000 fois merci !

C’est plus de 87 000 $ qui a été amassé par la Légion Royale Canadienne (LRC) Filiale Québec 265, lors de la campagne du Coquelicot, du 26 octobre au 11 novembre 2018. Ces fonds seront utilisés pour venir en aide aux vétérans militaires et de la GRC ainsi qu’à leurs familles en 2019. Les corps de cadets de la région qui ont participé à la campagne et organismes liés à la communauté militaire de Québec recevront également différentes formes de soutien pour leurs projets en 2019. La filiale 265 de Québec est établie depuis 1994. Sur la photo, l’équipe de la campagne du Coquelicot 2018. De gauche à droite, assis : Yvon Ouellette, président du Coquelicot ; André Lavallée, président de la Filiale ; Pierre Gosselin, 2e VP de la Filiale. Debout : Michel Bonnet, président sortant de la Filiale ; André Latreille, 3e VP de la Filiale ; Michèle Mallet, Jean-Noël Blanchette, Gilles Landry, officier de Bien-Être de la Filiale, et Alcide Maillet.

La FADOQ aux Remparts

Près de 400 membres de la FADOQ, le plus important regroupement de personnes de 50 ans et plus de la province, ont assisté récemment à un match des Remparts de Québec au Centre Vidéotron dans le contexte du 50e anniversaire de fondation de la LHJMQ. Rosaire Roy, président de la FADOQ, régions de Québec et Chaudière-Appalaches, et son directeur général Stéphane Desmeules (photo) étaient très satisfaits du haut taux de participation à l’activité.

Le retour du Défi santé

La Dre Johanne Blais, directrice du Groupe de médecine de famille universitaire à l’Hôpital Saint-François d’Assise, où elle enseigne aux résidents en médecine de famille tout en assurant le suivi de ses propres patients, est l’une des quatre porte-parole du Défi Santé 2019 qui sera de retour pour une 15e année du 1er au 30 avril pour aider les Québécois à réveiller leurs « réflexes » santé (manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre afin de favoriser leur santé physique et mentale). La nutritionniste Julie DesGroseilliers, la présidente de Cardio Plein Air et entraîneuse Danielle Danault et le psychologue Jean-François Villeneuve sont les autres pros de la santé du Défi 2019. Pour s’inscrire, seul ou en famille, et obtenir du soutien gratuit : DefiSante.ca.

Anniversaires

Sylvain Parent-Bédard (photo) président-fondateur et chef de la direction de ComediHa, 50 ans... Mylène St-Sauveur, actrice et comédienne québécoise (Hubert et Fanny), 29 ans... Stromae, auteur-compositeur-interprète et producteur belge, 34 ans... Annie Dufresne, comédienne, actrice et chanteuse, 45 ans... Sylvain Bouchard, animateur de l’émission Bouchard en parle au FM 93, 47 ans... Joseph Facal, collaborateur au Journal de Québec, 58 ans.

Disparus

Le 12 mars 2018. François Rouette (photo), 67 ans, avocat associé chez Cain Lamarre et président des Diamants de Québec, de la Ligue de baseball junior élite... 2015. Irenée Thibault, 89 ans, fondateur de l’entreprise I. Thibault Inc., de Saint-Damien... 2013. Clive Burr, 56 ans, musicien anglais (Iron Maiden, Trust)... 2012. Gilles Gagné, 71 ans, critique de mode... 2012. Madeleine Parent, 93 ans, féministe québécoise... 2011. Jean Neveu, 70 ans, président du CA de Québecor.