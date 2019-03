Imperial Tobacco se place à l'abri de ses créanciers

Après l’amende historique de près de 17 milliards imposée aux cigarettiers par Québec, c’est au tour d’Imperial Tobacco Canada de se placer à l’abri de ses créanciers.

«Cette protection permettra à la Société de poursuivre ses activités dans le cours normal des affaires et de générer ainsi les flux de trésorerie nécessaires pour payer ses employés, fournisseurs et les divers paliers de gouvernement, à qui, en 2018, la Société a versé la somme d'environ 3,8 milliards de dollars en taxes et impôts», a indiqué la compagnie dans un communiqué, mardi soir.

Le 1er mars, la Cour d’appel du Québec a maintenu la condamnation des cigarettiers Imperial Tobacco, Rothmans Benson & Hedges et JTI-Macdonald les obligeant à payer à eux trois une amende record à quelque 100 000 victimes québécoises du tabagisme.

Vendredi dernier, une des trois entreprises visées par le jugement de la Cour du Québec, JTI-Macdonald, avait également annoncé qu'elle se plaçait sous la protection prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

