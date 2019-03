La consommation d’opioïdes dans un contexte médical: quand faut-il s’inquiéter?

En collaboration avec

La consommation problématique d’opioïdes peut toucher toutes les strates de la société, sans égard au sexe, à l’âge, au statut ou à la région.

Certains individus sont cependant plus à risque de subir une surdose.

Un principe reste toutefois applicable à l’ensemble de la population québécoise: nous pouvons tous sauver une vie en jugeant moins les personnes qui consomment des opioïdes, en sachant reconnaître une surdose et en intervenant rapidement au besoin.



Si vous ou l’un de vos proches devez consommer des opioïdes médicamenteux prescrits par un médecin, lisez attentivement ces quelques conseils.

Quand faut-il commencer à s’inquiéter?

L’utilisation d'opioïdes d’ordonnance dans un contexte médical est légitime. Ces substances sont efficaces pour soulager certaines douleurs aiguës ou chroniques. Leur usage s’avère donc essentiel pour certains patients.

Or les opioïdes peuvent être dangereux pour la santé s’ils sont utilisés de manière inadéquate. Un mésusage ou de l’abus ouvre potentiellement la porte à des risques de dépendance ou de surdose.

Cela arrive notamment lorsque les usagers dérogent de la posologie prescrite par leur médecin ou prolongent la consommation d'opioïdes lorsqu’elle n’est plus essentielle à leur traitement. À long terme, les usagers peuvent développer une tolérance qui entraîne la consommation de doses plus élevées, ce qui peut provoquer une dépendance physique et psychologique.

En ce qui concerne la surdose, celle-ci peut survenir lorsque la consommation excède la tolérance de l’usager.

Dans tous les cas, certaines précautions peuvent être prises pour limiter ces risques, dont celles de respecter la posologie et d’éviter les mélanges avec l’alcool ou d’autres drogues.

Comment briser l’isolement?

Si vous ou un membre de votre entourage devez consommer des opioïdes prescrits dans le cadre d’un traitement médical, évitez d’abord d’être alarmiste. Utilisés adéquatement selon la posologie, les opioïdes présentent un risque limité de dépendance ou de surdose.

Toutefois, si vous sentez qu’un usage à risque prend forme, il est d’autant plus important de faire preuve de vigilance et d’ouverture.

Il est essentiel de ne pas juger les consommateurs, afin de mieux les soutenir dans l’éventualité où ils auraient besoin d’aide.

Adoptez une attitude positive et bienveillante tout en dialoguant de manière transparente et ouverte. Soutenir la personne en évitant le plus possible son isolement contribuera à réduire ses risques de décès par surdose.

Enfin, informez-vous afin d’être capable d’intervenir en cas de surdose accidentelle ou du possible développement d’une dépendance.

sebra - stock.adobe.com

Comment reconnaître une surdose d'opioïdes?

Si vous voyez que l’état général d'un proche change après qu'il ait consommé un opioïde, il peut s’agir d’une surdose.

Il y a de fortes possibilités de surdose lorsque la personne présente les signes suivants: somnolence extrême ou difficulté à se réveiller, étourdissements et confusion, difficultés respiratoires, aucune réaction au bruit ou à la douleur, lèvres ou ongles bleus.

Il faut alors lui porter secours immédiatement en appelant le 9-1-1 et, si possible, en lui administrant de la naloxone (un antidote spécifique aux opioïdes). On peut se procurer gratuitement de la naloxone dans les pharmacies du Québec.

Que l'on compte ou non un utilisateur d’opioïdes dans son entourage, il est de notre responsabilité collective de réduire la stigmatisation liée à leur consommation. Pour apprendre comment intervenir auprès d’un proche dans le besoin ou pour trouver de l’aide pour vous-même, consultez le site Québec.ca/opioides.