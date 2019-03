La première démo de «Starman» de David Bowie vendue aux enchères

L’un des premiers enregistrements du titre Starman par David Bowie sera mis aux enchères le 12 mars en Angleterre.

Cette démo inédite de la chanson interprétée par Bowie, ainsi que deux autres titres de l’artiste, sera mise aux enchères ce mardi 12 mars par Omega Auctions.

Cet enregistrement a été réalisé en 1971 par Bowie et par le guitariste de Spiders from Mars, Mick Ronson, un an avant la parution de l’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, sur lequel figure le titre.

Cet enregistrement, qui pourrait dépasser les 10.000 £ (environ 15 096 $ canadiens) lors de cette vente, comprend aussi des versions de Moonage Daydream et de Hang On To Yourself. On entend par ailleurs la voix du chanteur qui explique à Ronson que la chanson n’est pas terminée lorsqu’il essaie d’arrêter l’enregistrement.

Cette cassette appartenait à Kevin Hutchinson, un guitariste qui avait travaillé avec Bowie. Son ami Mick Ronson lui avait donné cette démo parce qu’il voulait apprendre à jouer le morceau.

Intitulée «David Bowie rehearsal tape», cette démo est restée stockée dans le loft de Hutchinson depuis 1972.

En 2017, Hutchinson a raconté à la BBC Radio qu’il avait oublié l’existence de cet enregistrement et qu’il était «sidéré» par sa qualité lorsqu’il l’a retrouvé.

Presque 50 années plus tard, cet enregistrement sera mis aux enchères par Omega Auctions à Newton-le-Willows, en Angleterre.

La vente comprend entre autres des bijoux ayant appartenu et ayant été portés par Elvis Presley, des affiches originales des Rolling Stones et de Jimi Hendrix, ainsi que des lunettes portées par Elton John.

Le catalogue de la vente est consultable sur le site officiel d’Omega Auctions.