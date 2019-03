Le Lion8 séduit les sociétés d’État

À peine lancé hier, le nouveau camion 100 % électrique Lion8 de La Compagnie Électrique Lion a déjà trouvé preneur auprès de la Société des alcools du Québec (SAQ), qui pourrait être suivie par la Régie des alcools de l’Ontario (communément appelée la LCBO), a appris Le Journal.

« On est en discussion avec la Liquor Control Board of Ontario (LCBO) et bien d’autres sociétés, tant publiques que privées, ici comme à l’étranger. Certains sont même prêts à en acheter 10, 15 ou 20 d’un coup », a indiqué au Journal Marc Bédard, président fondateur de La Compagnie Électrique Lion.

M. Bédard a fait cette déclaration après avoir dévoilé le véhicule en présence du ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, et du ministre de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Benoit Charrette.

Pour l’instant, la SAQ est la seule à avoir acheté un camion qui doit lui être livré fin septembre, mais des sociétés comme Hydro-Québec devraient suivre.

Lancement grandiose

Hier, la présentation du camion québécois était bien huilée.

C’est le footballeur vedette québécois Laurent Duvernay-Tardif des Chiefs de Kansas City en personne, qui l’a présenté avec des projections lasers rythmées et de la musique.

Dans un épais nuage de fumée, le président fondateur de La Compagnie Électrique Lion, Marc Bédard, est arrivé à bord du véhicule sous un tonnerre d’applaudissements.

À un prix situé entre 300 000 $ et 400 000 $ et une autonomie de 400 kilomètres, le camion coûte plus cher que son équivalent au diésel, mais il revient moins cher au fil du temps parce qu’il fait fondre la facture d’énergie de 80 %, selon la PME de Saint-Jérôme.

Pour l’instant, moins d’une dizaine d’exemplaires ont trouvé preneur, précise Marc Bédard, qui s’attend à ce que le carnet de commandes explose bientôt. Son usine est d’ailleurs prête à en fabriquer « un bon 1000 par année », indique-t-il.