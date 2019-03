Le ministre Roberge veut une plus grande accessibilité

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, n’a pas l’intention de rendre tous les programmes particuliers gratuits et ouverts à tous, même s’il souhaite qu’ils soient plus accessibles.

« Je souhaite qu’il y ait une grande accessibilité, mais je ne suis pas partisan du partout pareil pour tout le monde tout le temps. Il faut permettre qu’il y ait une diversité, je pense que c’est important », a-t-il affirmé lors d’un entretien avec Le Journal.

Certains jeunes ont besoin d’être davantage stimulés, précise le ministre : « Si on leur offre le même niveau de difficulté, ils ne trouveront pas leur compte », lance-t-il.

Le ministre Roberge réagissait à une série de recommandations émises par un groupe d’experts et d’acteurs du réseau de l’éducation, qui réclament une plus grande mixité dans le réseau scolaire en rendant notamment les programmes particuliers gratuits et accessibles à tous, afin de contrer la « privatisation » de l’école publique.

Dans le jargon scolaire, les programmes particuliers sont des concentrations axées sur les sports, les arts ou les sciences, par exemple, qui permettent aux élèves de consacrer un plus grand nombre d’heures à ces disciplines que dans le programme régulier. Des coûts y sont souvent rattachés.

Plusieurs de ces programmes sont par ailleurs réservés aux élèves plus forts, ce qui entraîne une concentration d’élèves faibles dans les classes ordinaires, une situation qui peut nuire à leur réussite, selon la recherche en éducation.

Bonification

M. Roberge se dit « sensible » à cette réalité et répète que la bonification des activités parascolaires dans les écoles secondaires publiques – une promesse de la Coalition avenir Québec en campagne électorale – permettra d’en arriver à une plus grande mixité dans les classes ordinaires.

Les élèves n’auront plus à s’inscrire dans ces concentrations pour faire plus de sports ou d’arts à l’école, fait valoir le ministre.

« Oui, le réseau s’est déployé peut-être d’une façon mal coordonnée, mais il répond à des besoins pour des parents et des enfants, a-t-il affirmé. Nous, on pense y répondre différemment avec l’offre de parascolaire [...] La solution n’est pas de s’attaquer à ce qui fonctionne pour réparer ce qui ne fonctionne pas. »