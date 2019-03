Le présumé « manager » d’un réseau de trafic de stupéfiants subit son procès

Filatures, installation de caméras secrètes, infiltration d’une cache : c’est par ces moyens que les policiers ont réussi à mettre la main au collet du présumé « manager » d’un important réseau de trafic de stupéfiants et de deux présumés complices, qui subissent leur procès depuis mardi.

Jonathan Rochette, 32 ans, était le « gérant » d’un réseau qui écoulait par « milliers » des pilules de méthamphétamine et de la cocaïne, a soutenu devant le jury le procureur de la Couronne, Me Juan Manzano, lors sa déclaration d’ouverture.

Tout comme ses coaccusés Peggy Gagnon, 66 ans, et Antoine Lévesque, 29 ans, Rochette fait face à des accusations en matière de trafic de stupéfiants et d’argent. Il est le seul qui est aussi accusé d’avoir fait des transactions au profit d’une organisation criminelle.

Opérations décortiquées

Si les techniques policières qui ont permis leur arrestation seront mises au jour lors du procès prévu pour plusieurs semaines, la façon d’opérer du réseau allégué sera décortiquée.

Selon la preuve qui sera présentée, le réseau avait quatre principales caches (stash) sises rue Loyola, rue Bardy, 1ère Rue et rue Clémenceau à Québec, où les livreurs (runners) se rendaient chercher la drogue.

Les policiers ont installé des caméras à l’extérieur des bâtiments pour être au fait des allées et venues des suspects impliqués. « Des livreurs [qui vont témoigné] vont venir vous dire que dans les différentes stash, il n’y avait que de la drogue. Et par vidéo, vous allez voir les gens sortir et entrer avec des sacs pleins », a indiqué Me Manzano.

Poches de hockey de drogue

« On parle de sacs noirs, des sacs de style poche de hockey noirs, de sacs d’épicerie recyclables pleins de méthamphétamines ou d’autre drogue. » La nature des substances entreposées a également été vérifiée par les enquêteurs, après qu’ils aient obtenu un mandat pour investir une cache.

« Une des caches où les policiers sont entrés en cachette, ils ont pris des échantillons et les ont analysés. On va vous montrer les résultats », a expliqué le procureur de la Couronne aux 12 jurés.

Alors que Rochette est présenté comme le « manager », Lévesque était son bras droit, a laissé entendre Me Manzano. Il aurait recruté des livreurs et été vu participer au déménagement d’une cache.

Quant à Gagnon, « elle comptait les pilules, organisait et rangeait les sacs » pour faciliter la distribution, a évoqué Me Manzano. « C’était 500 ou 1000 pilules par sac », a-t-il dit.

Le procès a commencé de façon peu commune, alors que des paravents divisaient carrément la vaste salle de cour en deux pour protéger l’identité de témoins qui ont participé à l’installation des dispositifs de surveillance.

Ainsi, le public mardi ne pouvait voir le juge, le jury, les avocats, les témoins et les trois accusés, qui eux pouvaient se voir entre eux.