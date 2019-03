Les Chevaliers passent en demi-finale

SAINT-AUGUSTIN | Les Chevaliers de Lévis ont obtenu leur billet pour les demi-finales de la Ligue de hockey midget AAA en s’imposant par 4-3 contre le Blizzard du Séminaire Saint-François, mardi soir, au Complexe sportif de Saint-Augustin-de-Desmaures, pour balayer la série entre les deux clubs.

Les hommes de Mathieu Turcotte ont trimé dur alors que les locaux ont chèrement vendu leur peau tout au long du troisième duel de ce quart de finale au meilleur de cinq parties. Pour Lévis, il s’agissait donc d’un 51e triomphe en 52 sorties si l’on tient compte de l’ensemble des matchs de la saison régulière, du Challenge midget et des séries (6-0).

En retard 2-0, le Blizzard est revenu de l’arrière en début de deuxième période, mais deux pénalités consécutives avant la fin de l’engagement ont permis aux Chevaliers de retrouver leur touche à l’attaque. Justin Gosselin a inscrit le but gagnant à 19 : 32 de ce vingt.

«Ça a été un match serré et un match difficile pour nous, a réagi l’entraîneur-chef de l’équipe qui a réécrit le livre des records pendant le calendrier régulier. C’est difficile de mettre un terme à une série. Cela dit, on n’est pas content de notre performance défensive et on a du travail à faire.»

Manque d’opportunisme fatal

Face à un rival du calibre des Chevaliers, le Blizzard ne pouvait se permettre de faire preuve d’un manque d’opportunisme comme cela a été le cas à quelques reprises, hier. La formation de la Rive-Nord s’est butée au gardien Thomas Couture en fin de match.

«Il nous aurait fallu un but de plus quelque part, a reconnu le pilote Frédéric Parent. J’aurais aimé qu’on ait plus de chances à la fin. On a joué deux bons matchs sur trois. Ça n’a pas aidé.

À 2-0, on aurait pu baisser les bras comme les 14 autres clubs l’ont fait pendant l’année, mais avec le gaz qu’il nous restait, on a fait ce qu’on pouvait. Ils ont un très bon club. La coupe Telus n’a pas été gagnée depuis 2001 au Québec, je pense que c’est maintenant ou jamais.»

Meilleur pointeur en saison régulière avec 88 points en 42 rencontres et considéré par plusieurs comme le plus bel espoir de la prochaine séance de sélection de la LHJMQ, l’attaquant des Chevaliers, Joshua Roy, s’est fait plutôt discret. Il a tout de même mis fin à sa série de quatre matchs sans point en récoltant une aide sur le troisième filet des siens.

«Ça a été difficile de repartir la machine après les Jeux du Canada, mais plus on a du repos, mieux il joue, a expliqué Turcotte. Il joue de mieux en mieux. Ça s’en va dans la bonne direction.»

En vitesse

Mathieu Turcotte figure parmi les trois candidats en lice pour remporter la coupe des Gouverneurs Bob-Chevalier, remis à l’entraîneur de l’année dans le circuit Lévesque...

Les directeurs généreux Jocelyn Thibault (Phoenix de Sherbrooke) et Martin Mondou (Cataractes de Shawinigan) étaient des spectateurs attentifs dans les gradins. 16es au classement général de la LHJMQ, les Cataractes pourraient obtenir le tout premier choix du prochain repêchage à l’issue du tirage par boulier...