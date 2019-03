Les Oilers refusent de déposer les armes

Grâce à cinq victoires en six matchs, les Oilers d’Edmonton gardent espoir de se faufiler dans le portrait des séries éliminatoires et pour eux, il n’y a qu’un moyen d’y parvenir : gagner très souvent.

Avec un gain de 3 à 2 en prolongation contre les Rangers de New York et le revers de 3 à 0 du Wild du Minnesota aux mains des Sharks de San Jose, lundi, la formation albertaine s’est approchée à cinq points de l’équipe de St. Paul et d’une place donnant accès aux matchs d’après-saison.

Rien n’est donc perdu pour Edmonton, qui affiche un dossier de 31-31-7 et qui peut notamment compter sur l’attaquant Leon Draisaitl. Ce dernier a inscrit le but décisif et ajouté deux mentions d’aide face aux Blueshirts pour porter à 14 sa séquence de parties avec au moins un point.

Photo AFP

«Chaque point est important pour nous, a commenté l’Allemand au site NHL.com. Nous connaissons la position où nous sommes et nous tentons de remonter la pente. Cette victoire est immense pour nous.»

Pour sa part, l’entraîneur-chef Ken Hitchcock est optimiste, surtout que ses hommes affichent un dossier de 7-2-2 depuis le 16 février.

«Nous regardons nos iPads entre les périodes et les pointages des matchs à l’extérieur apparaissent. Par contre, on ne dit rien aux joueurs, mais avant la troisième période d'aujourd'hui [lundi], on savait exactement où nous sommes [au classement]. Maintenant, nous nous retrouvons à cinq points avec une partie en main. C’est très faisable si nous continuons au même rythme», a-t-il dit au quotidien Edmonton Sun.

Du plaisir au travail

Certes, les Oilers auront besoin d’aide pour atteindre la terre promise. Toutefois, même s’ils occupent le 12e rang de l’Association de l’Ouest, ils semblent avoir retrouvé le plaisir de jouer.

«Quelques équipes accomplissent le nécessaire et on ne peut contrôler cela. Néanmoins, c’est définitivement plaisant de jouer. Nous aimerions être dans une meilleure situation à ce stade de l’année, mais nous sommes dans une atmosphère de séries, a expliqué le défenseur Matt Benning. C’est excitant. Les autres clubs ressentent de la pression également. Il faut seulement continuer.»

«Nous croyons avoir une opportunité, l’espoir est là, a ajouté l’attaquant Sam Gagner. Il s’agit seulement de récolter plusieurs victoires consécutives.»