L’implosion finale du PQ?

Même si elle a été élue sous la bannière du PQ il y a moins de six mois, Catherine Fournier a lancé des boulets de canon sur son navire. Elle s’est rendu compte qu’elle défendait un parti « perdant » qui n’a plus la crédibilité pour rassembler.

Un élu péquiste a déploré le « manque de considération » de Mme Fournier à l’égard de ses collègues. On parle aussi dans les rangs de « trahison ».

Il a milité l’automne dernier pour une « refondation » du PQ et un changement de nom.

Catherine Fournier siégeait à l’exécutif du parti et savait qu’un processus devait être lancé en début de semaine pour revoir les statuts et les règles du PQ. Un congrès extraordinaire sera tenu plus tard cette année à cet effet.