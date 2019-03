Bientôt, si ça continue, il y aura autant de partis et de mouvements séparatistes qu’il y a de marques de dentifrice.

On va avoir l’embarras du choix.

On va être comme le militaire du film The Hurt Locker, quand il revient chez lui aux États-Unis et qu’il se retrouve dans le rayon des céréales d’un gros supermarché.