Panne de courant au Venezuela: Guaido visé par une enquête pour «sabotage»

La justice vénézuélienne a ouvert une enquête contre le chef de l’opposition et président par intérim autoproclamé Juan Guaido pour « sabotage électrique », a annoncé mardi le procureur général, au cinquième jour d’une gigantesque panne de courant.

« J’annonce l’ouverture d’une enquête contre le citoyen Juan Guaido en raison de son implication présumée dans le sabotage du système électrique du Venezuela », a déclaré à la presse le procureur, Tarek William Saab, sans autre précision.

Depuis jeudi après-midi le pays traverse l’une des pires pannes de courant de son histoire contemporaine qui n’en manque pas - mais jamais de cette durée ni de cette ampleur notamment dans la capitale Caracas.

Le régime du président Nicolas Maduro dénonce une succession de sabotages orchestrés par les États-Unis visant la principale centrale hydroélectrique du pays pour justifier une intervention militaire.

M. Guaido et l’opposition mettent en cause la « négligence » du régime et sa « corruption ».

Le ministre de l’Information Jorge Rodriguez a affirmé mardi à la mi-journée que la distribution était pratiquement rétablie partout dans le pays, affirmation impossible à vérifier faute de communications.

À Caracas, où le courant est revenu depuis dimanche soir par intermittence, les difficultés à se nourrir et surtout à trouver de l’eau persistent.