Plus de peur que de mal pour Calvin de Haan

Les Hurricanes de la Caroline ont voulu se faire rassurants concernant l’état de santé du défenseur Calvin de Haan, mardi.

L’athlète de 27 ans a subi une blessure à l’œil droit lors de la victoire de 3 à 0 des siens contre l’Avalanche du Colorado, lundi soir.

Le directeur général des Hurricanes, Don Waddell, s’attend à ce que de Haan ne soit pas trop longtemps à l’extérieur des patinoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Calvin a subi une blessure à son œil droit, hier soir [lundi], mais il est sorti de l’hôpital à temps pour prendre l’avion avec l’équipe, a révélé Waddell dans un communiqué. Au moment où on se parle, son œil réagit comme nous l’espérions. Nous sommes optimistes qu’il se remettra de façon normale et sans affecter ses habiletés à jouer au hockey dans un futur rapproché.»

L’arrière ontarien en est à sa première année avec les «Canes», lui qui avait préalablement passé sept campagnes dans l’uniforme des Islanders de New York. En 67 joutes cette saison, de Haan a amassé un but et 13 mentions d’aide. Il a également passé 20 minutes au banc des pénalités et maintenu un différentiel de +3.