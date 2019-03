Quand la mort te prive de demander pardon

Les larmes me sont venues quand j’ai lu « Libérée d’un gros poids » ce matin dans ton Courrier. Il s’agissait de l’histoire d’une femme que son mari avait quittée pour une autre il y a 12 ans. Malgré la pression exercée par ses enfants, elle avait toujours refusé de faire la paix avec lui.

Mais voilà que cet homme était foudroyé par un cancer virulent et que sous les pressions de la conjointe de ce dernier et de ses enfants, elle avait cédé et accepté de le revoir à l’occasion du réveillon 2018. Ce qui lui avait donné la chance de faire la paix avec cet homme, décédé depuis. Je ne sais pas si elle réalise sa chance.

Mon ex est décédé subitement l’automne dernier d’une crise cardiaque et ç’a soulevé en moi une douleur imprévue. Je me suis présentée au salon funéraire de reculons pour faire plaisir à mes enfants, alors que j’aurais voulu me retrouver au bout du monde quand sa veuve est venue m’embrasser et que j’ai éclaté en sanglots. Je me suis sentie encore plus minable quand elle m’a décrit tout le bien qu’il lui avait dit de moi au long de leurs 15 ans de vie commune. Cela pendant que moi je ne gardais envers lui que rancune et aigreur.

Cette personne devrait savourer sa chance et remercier le ciel de lui avoir fait ce cadeau auquel je n’ai pas eu accès. Je m’en veux Louise de n’avoir pas pu calmer ma colère à temps pour pouvoir faire la paix avec cet homme que j’avais tant aimé dans ma jeunesse. Aimé au point de n’avoir jamais eu personne dans ma vie après lui, ce qui n’a pas rendu l’existence facile pour mes enfants. Je m’en veux de m’être entêtée à ce point, mais il est trop tard pour refaire le passé.

Femme triste à jamais

Pourquoi « triste à jamais » ? Qu’est-ce qui vous empêche de réparer enfin ce passé qui vous a tant fait souffrir inutilement ? N’avez-vous jamais entendu l’expression « Ce qui ne tue pas rend plus fort » ? Ça nous rend plus forts quand on s’en sert pour grandir. Et pour grandir, il faut en prendre les moyens. Une thérapie pourrait vous permettre de transformer en positif ce qui ne fut que douleur, et comprendre pourquoi vous vous êtes murée dans une peine inutile à long terme. Et à défaut de thérapie, pourquoi ne pas écrire à votre ex tout ce que vous vous êtes retenue de lui dire de son vivant afin d’atteindre à la paix ? Qu’il n’en ait aucune conscience a bien peu d’importance en comparaison au bien que ça vous fera à vous.