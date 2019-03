Saisir ses chances

On savait le début de saison difficile pour l’Impact. Avec six matchs à jouer sur la route avant de revenir au Stade Saputo, le XI montréalais doit se saisir des opportunités lorsqu’elles se présentent.

Dès les premiers instants de la rencontre, on a pu voir que le Dynamo avait les jambes lourdes. En ce sens, il est inexcusable et inexplicable que l’Impact ait joué au même rythme que l’adversaire. Et à un moment de l’année où il devrait être beaucoup plus frais et reposé.