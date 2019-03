Un hommage aux pionniers du country

Brigitte Boisjoli et Martin Fontaine rendront hommage aux légendes du country d’ici et d’ailleurs le temps d’un week-end. Ils piloteront respectivement les spectacles Pionnières et Pionniers présentés au Festival western de St-Tite cet été, a appris Le Journal.

Les plus grands hits de Patsy Cline, Johnny Cash, Elvis Presley, Renée Martel, Paul Brunelle, Tammy Wynette, Dolly Parton et autres Willie Lamothe renaîtront donc sur scène à l’occasion de ces deux concerts uniques.

La première soirée, animée par Brigitte Boisjoli, se déclinera entièrement au féminin grâce aux invitées Laurence Jalbert, Annie Blanchard, Luce Dufault, Cindy Bédard et Martine St-Clair. Le lendemain, ce sera au tour de Martin Fontaine d’accueillir Marc Hervieux, Paul Daraîche, David Thibault et Tommy Charles pour la réplique 100 % masculine.

Les deux animateurs agiront également à titre d’invités spéciaux lors des concerts de l’un et de l’autre. Brigitte Boisjoli ira donc se mêler à la soirée de Martin Fontaine dédiée aux chanteurs masculins, et vice-versa.

Photo Andréanne Lemire

En solo, duo ou groupe

« Il y a tellement de grands duos homme/femme qui ont été faits dans la musique country. Ça va nous permettre d’aller chercher ces chansons-là, en plus des autres qu’on fera en solo, en duo ou en groupe », résume Brigitte Boisjoli.

Celle qui lançait vendredi dernier le projet Women, en hommage aux grandes dames du country, en profitera également pour roder du matériel en vue de sa tournée officielle, attendue en 2020.

« St-Tite, c’est l’endroit parfait pour tester des chansons. Et je vais avoir des grandes chanteuses autour de moi qui vont faire des grands classiques du country, alors je vais pouvoir m’en inspirer pour ma tournée. Quand tu as quelqu’un comme Luce Dufault qui chante à côté de toi, tu t’assois et tu prends des notes », avance-t-elle en riant.

Surprendre le public

Évidemment, Martin Fontaine aura quant à lui la chance d’offrir quelques hits d’Elvis Presley, qu’il personnifie sur les scènes d’ici et d’ailleurs depuis deux décennies. Mais il ne se contentera pas du répertoire du King ; le chanteur entend « s’éloigner des évidences » pour tenter de surprendre les spectateurs.

« J’ai l’impression que la majorité des gens qui vont à St-Tite sont des récidivistes ; ils ont assisté à d’autres spectacles du genre, alors ils veulent quelque chose de différent, quelque chose à quoi ils ne s’attendent pas nécessairement », estime-t-il.

Les spectacles Pionnières et Pionniers auront lieu les 7 et 8 septembre au Festival western de St-Tite. Les billets seront en vente à compter de vendredi.