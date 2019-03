Université Laval: Sarah-Jane Marois lorgne les pros

La dernière semaine a été remplie d’émotions pour la basketteuse du Rouge et Or Sarah-Jane Marois. Après un titre de joueuse par excellence au Canada, une défaite émotive en finale nationale, l’athlète de 24 ans pourrait vivre un nouveau chapitre à sa saison alors qu’elle pourrait faire le saut chez les professionnelles.

La joueuse de cinquième année, et étudiante à la maîtrise en économie, a officiellement conclu son parcours sportif universitaire avec le revers de 70-58 contre McMaster en finale canadienne.

Tentant toujours de digérer ce revers, elle n’a pas mis beaucoup de temps à penser à son avenir de joueuse, encore. Toutefois, elle a reçu quelques signes lui laissant croire qu’une carrière pro est peut-être envisageable.

« Je n’ai pas encore eu de discussion avec personne, a-t-elle toutefois spécifié. Par contre, notre entraîneur adjoint avec le Rouge et Or, Frédéric Maucoronel, est Français et a donc plusieurs contacts en France. J’ai aussi parlé à quelques personnes durant le Championnat U Sports qui m’ont dit que ce serait une bonne option pour moi. Dans les prochains jours, je devrais avoir plus de nouvelles », a-t-elle mentionné.

Joueuse de la semaine

Grâce à d’autres solides prestations lors du Championnat U Sports la semaine dernière, notamment un match de 20 points contre l’Université Ryerson en quarts de finale, Marois a ajouté un autre honneur individuel hier en étant nommée athlète de la semaine chez le Rouge et Or.

Mais, en tout respect pour son programme, cet honneur n’était évidemment pas celui qu’elle espérait.

« Je suis contente, mais c’est sûr que notre objectif était de remporter le Championnat canadien et je suis un peu déçue de ne pas avoir réussi », a-t-elle mentionné avec honnêteté.

Retour sur le match

Marois a d’ailleurs pris le temps de regarder à nouveau le match final, à tête reposée, lundi.

« C’est décevant parce qu’on était dans le match au cours des trois premiers quarts. Le dernier nous a fait mal, car on a manqué de jambes. J’ai regardé le match et je suis toujours convaincue qu’on avait l’équipe pour compétitionner avec elles. On aurait été capable d’aller chercher ce match-là. »

Sarah-Jane Marois a conclu son parcours universitaire en remportant le titre d’athlète de la semaine chez le Rouge et Or, mais elle aurait préféré le faire avec un titre national en poche.

3 étoiles du Rouge et Or

1. Sarah-Jane Marois Photo courtoisie, Christian Bender

Basketball | M. Économie Nommée basketteuse par excellence au pays, elle a été choisie joueuse du match dans les parties quart de finale et demi-finale du Championnat U SPORTS, contribuant à la médaille d’argent du Rouge et Or avec 21 points dans le match ultime.

2. Philippe Giguère

Photo courtoisie, Mathieu Bélanger

Badminton | D. Pharmacie

Il a aidé le Rouge et Or à conquérir une 4e bannière mixte du RSEQ consécutive, en plus d’être sacré champion individuel en simple et en double mixte lors du Championnat provincial au PEPS.

3. Jessy Lacourse Photo courtoisie, Mathieu Bélanger

Athlétisme | Éducation au préscolaire et enseignement au primaire

Médaillée d’or au 3000m et médaillée d’argent au relais 4x800m, elle contribue grandement au meilleur résultat de l’histoire de l’équipe féminine d’athlétisme du Rouge et Or au Championnat canadien, soit une 4e position.

Dignes de mention

Khaléann Caron-Goudreau Basketball | M. Administration Nommée joueuse défensive par excellence au Canada, elle a prouvé son statut au Championnat U SPORTS avec une performance de 10 blocs et 10 rebonds en demi-finale, avant d’être choisie joueuse de la rencontre en finale grâce à ses 10 points et 12 rebonds. Jean-Simon Desgagnés Athlétisme | D. Médecine Double médaillé d’argent du Championnat U SPORTS d’athlétisme (1500m / 3000m), il contribue à la septième position par équipe des hommes du R et O. Aurélie Dubé-Lavoie Athlétisme | Droit Elle a établi un chrono record du RSEQ sur 1500m au Championnat U SPORTS, qui lui a valu une médaille de bronze. Elle faisait aussi partie du relais 4x800m médaillé d’argent. Vicente Parraguirre Volleyball | Adm. des affaires Après pas moins de 32 attaques marquantes et un pourcentage de réussite de 48,1 % dans le 1er match de la finale, il a scellé l’issue du 34e titre RSEQ de l’histoire du R&O avec 12 frappes payantes dans le 2e match. Sarah Cauchon Badminton | Ens. éducation physique Moteur de l’équipe dans la conquête des titres individuels du RSEQ en double féminin et double mixte, la recrue a aussi fait sa part dans la victoire de la bannière par équipe mixte. — Avec la collaboration de Mathieu Tanguay À venir

