CARPENTIER, Roland



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Roland Carpentier, fils de feu Thomas Carpentier et de feu dame Alexandra Pronovost. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Grégoire de Montmorency. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Julie Lefrançois), Gaétan (Anne Gravel) et Sylvie (Patrick Laberge); ses petits- enfants: Vincent, Laurie, Jean-Sébastien (Maëlle Trévedy), Cédrick (Kloé Bélanger), Michaël (Mathilde Bédard-Hamelin) et Bianca; sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs: Cécile, Jacques (Loraine Ste-Marie), Richard (Hélène St-Laurent) et Marie-Elise Morin (feu Denis Carpentier); sa grande amie dame Jeannine Boutet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère, feu Claude Carpentier. La famille tient à remercier l'équipe de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Par téléphone au 418 525-4385 / site internet: www.fondationduchudequebec.ca