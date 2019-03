DUBUC, Josette Greffard



Au CHUS-Fleurimont de Sherbrooke, le 9 mars 2019, est décédée Mme Josette Greffard Dubuc, à l'âge de 68 ans, fille de Micheline Martel (feu Raymond Greffard) et épouse de Gilles Dubuc, demeurant à Sherbrooke. La famille vous accueillera aude 13h à 15hLes cendres seront déposées au cimetière de Neuville, QC à une date ultérieure. Outre sa mère et son époux, Mme Greffard Dubuc laisse dans le deuil ses filles : Caroline (Stéphane "Gossy") et Isabelle; elle est allée rejoindre sa petite-fille Léa; elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Pierre (Denise), Michel (Judy), Alain (Sylvie), Christiane, Sylvie (Donald); ses beaux-frères et belles-sœurs : Albert (Françoise), Richard (Germaine), Yves (Marie), Catherine (Michel), Jules-Aimé (Irène), Jocelyn (Sylvie), feu Francine; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du CHUS-Fleurimont (soins intensifs) pour les bons soins prodigués à Mme Greffard Dubuc. En guise de sympathie, des dons à la Fondation du CHUS, 530, 10e Avenue Sud, Sherbrooke, QC, J1G 2R9, seraient grandement appréciés.