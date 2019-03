BARBEAU, Serge



Au CHSLD de Charlesbourg, Québec, le 7 mars 2019 à l'âge de 75 ans 2 mois, est décédé monsieur Serge Barbeau, époux de dame Julienne Guimont. Né à Chicoutimi, le 1er janvier 1944, il était le fils de feu dame Blanche Daigle et de feu monsieur Raymond Barbeau. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Monsieur Barbeau laisse dans le deuil son épouse Julienne Guimont; sa fille Josée (Gabriel Lafond); son fils Sylvain (Dominique Labrie); ses trois petites-filles: Joanie Lafond, Magaly Lafond, Frédérique Barbeau et le furtur bébé à naître; ses beaux-frères et belles-sœurs: Dominique Guimont (Colette Breton), Thérèse Simoneau, Grégoire Simoneau, Maria Simoneau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre Jean-Charles, François, Lucia et Jean-Marc Simoneau. La famille remercie le CLSC Orléans (soins palliatifs) ainsi que le personnel du Centre d'Hébergement Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Bon Départ. site : www.fondationbondepart.ca Tel : 1-855-693-6555 Les funérailles sont sous la direction de