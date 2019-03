AUDET, Marie-Jeanne Gaumond



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 5 mars 2019, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédée, entourée de son époux et sa famille, madame Marie- Jeanne Gaumond, épouse de monsieur Adélard Audet. Elle était la fille de feu monsieur Armand Gaumond et de feu dame Cécile Thériault. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 11h.. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Adélard, ses enfants: Michel (Françoise Raymond), Viviane (Daniel Théberge), Jean (Jeannine Chrétien), France, Hélène (Jean Guimont), Mario (Mariane Laprise), Sylvain (Bernise Roy); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Ghislaine (Jean-Yves Ruel), Jacques (Jeannine Bernier), Yves (feu Jeanine Bolduc), Clément (feu Denise Bernier),Louise (feu Marcel Cadrin), Gaétan (Lise Doré), Christiane (Ghislain Fontaine), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Audet: feu Gertrude (feu Roch Laberge), feu Paul (feu Annie Vézina), feu Lucille (feu Marcel Dagenais), feu Robert (Suzanne Fortin), Roland (feu Rita Deladurantaye) ainsi que sa grande amie Cécile Green, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement Dr Jean-Philippe Bélanger et Dr Mario Gaudreau, ainsi que le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement de Montmagny, celui du CLSC et de la Coopérative de services à domicile pour les très bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Chanoine-Brochu ou à Rayons d'espoir et/ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la