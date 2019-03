ROY, Colette Létourneau



À l'Hôpital St-Sacrement, le 3 mars 2019, à l'âge de 84 ans et 4 mois, est décédée madame Colette Létourneau, épouse de monsieur René Roy, fille de feu dame Laetitia D'Anjou et de feu monsieur Henri Létourneau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St- Charles avec la famille immédiate. Outre son époux René, elle laisse dans le deuil ses sœurs Henriette (feu Raymond Genest) et Huguette (Jean-Guy Gélinas); ses belles-sœurs: Thérèse (feu Aldo Landigni) et Suzanne (Roger Meucci), son beau-frère Demilt Aitken ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Colette est allée rejoindre ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Létourneau et Roy qui l'ont précédé: Maurice (Carmen Bujold), Charles-Henri (Thérèse Anctil), Laurent-Paul, Sr. Madeleine Roy, Germaine Roy, Marcelle Roy (Georges Belley) et Denise Roy.