Huguette Lépine Côté



Paisiblement et entourée de l'amour des siens, est décédée à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 mars 2019, à l'âge de 78 ans, Mme Huguette Lépine, épouse de M. André Côté. Elle était domiciliée à l'Ancienne-Lorette. Elle était la fille de feu Marie-Louise Perron et de feu Joseph Lépine.Après 54 ans d'amour, elle laisse dans le deuil son époux M. André Côté. Elle était la sœur de Denise Lépine, feu Mariette Lépine (feu André Beaumont) et feu Fernand Lépine; la belle-sœur de : feu Jean-Marie Côté (Marie-Claire Paquet), Pierrette Côté (feu Raymond Robitaille), feu Claudette Côté (feu Marcel Laroche), Monique Côté (Marcel Doré), feu Claude Côté (Monique Drolet), Jacques Côté (Carole Laliberté) et Colette Côté (feu Michel St-Hilaire). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Marie-France Moisan (Sylvain Brousseau), son filleul Jean-François Beaumont (Christine Bouchard), son neveu Christian Beaumont (Michèle Dubé) ainsi que ses oncles, tantes, plusieurs neveux et nièces de la famille Côté et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le jeudi 14 mars 2019 de 19 h à 21 h, ainsi que vendredi, jour de la cérémonie, à compter de 9 h, auLa famille tient à remercier la Dre Danielle Marceau et toute son équipe pour les bons soins prodigués à Huguette. Un remerciement tout spécial aussi à ses amies Marie Bédard, Sylvie St-Pierre, Nancy Rhéaume et tous les collègues de la fiscalité de l'UPA.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Les formulaires seront disponibles sur place ou sur notre site internet.