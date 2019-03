LAVOIE, Magella



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 9 mars 2019, est décédée à l'âge de 89 ans et 5 mois Mme Magella Lavoie, fille de feu Mme Bernadette Landry et de feu M. François Lavoie. Elle demeurait à Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 9 h à 10 h 45.suivi ultérieurement de l'inhumation au cimetière de Saint-Éleuthère. Elle était la sœur de: feu Annette, feu Willie, feu Christophe, feu Hippolyte (feu Paulette Michaud), feu Jean (Jeannine Charest), feu Gabrielle (feu Calixte Thibault), feu Lionel (Yolande Lapointe), feu Omer (Carmelle Dumont), Cyrille (Lisette Lapointe), feu Gérard, feu Nelson (Auberte Dumont), Xavier (Louise Rousseau), Pauline (feu Normand Bouffard) (feu Normand Roy), feu Laure-Aimée. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la