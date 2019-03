Cannabis: HEXO déplie 260 M $ et prend de l’expansion en Ontario

Le producteur québécois de cannabis HEXO de Gatineau prend de l’expansion en Ontario avec l’acquisition de Newstrike Brands d’Oakville. La transaction s’élève à 260 millions $.

«Avec Newstrike, nous ajoutons des employés talentueux et une infrastructure performante pour faire passer HEXO à un niveau supérieur et devenir l'une des plus grandes compagnies de cannabis au monde», a indiqué le PDG d’HEXO, Sébastien St-Louis.

Avec cette acquisition, ajoutera 470 000 pieds carrés d’espace de production. Le producteur de Gatineau détiendra des accords de distribution dans huit provinces canadiennes, dont l’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard.

C’est la plus importante transaction à survenir entre des producteurs canadiensdepuis la légalisation à des fins récréatives du cannabis au pays, le 17 octobre dernier.

Les Tragically Hip dans le coup

Newstrike Brands avait conclu un important partenariat avec des membres du groupe de musique The Tragically Hip qui faisaient la promotion des produits. Cette entente se poursuivra avec HEXO.

À terme, HEXO détiendra la capacité de produire environ 150 000 kilogrammes de cannabis par année.

L’opération permet également à HEXO d'avoir accès à quatre sites de production de pointe totalisant près de 1,8 million de pieds carrés d'espace de culture à court terme, ainsi qu’à des techniques de culture et de production diversifiées.

Selon la convention d’arrangement, les actionnaires de Newstrike recevront 0,06332 d’une action ordinaire de HEXO en échange de chaque action ordinaire de Newstrike détenue.

«C'est la plus convaincante fusion que nous voyons dans le secteur canadien du cannabis. Notre force en Ontario et au Canada anglais complète clairement la solide position de HEXO au Québec», a fait valoir le PDG de Newstrike, Jay Wilgar.