Ce septuagénaire est recherché à Québec

Un homme de 77 ans est porté disparu depuis mardi soir à Québec. La police lance un appel à la population pour le localiser.

Noël Germain a quitté sa résidence du boulevard Benoit-XV à Limoilou, ce soir-là, et il n’a pas été revu depuis.

La police a des raisons de craindre pour sa santé et pour sa sécurité s’il ne reçoit pas les soins appropriés à son état.

Photo courtoisie Noël Germain

Selon les autorités, l’homme, qui se déplace à pied à l’aide d’une canne, pourrait se trouver dans le secteur de la rue Saint-Paul ou de l’avenue des Cerisiers.

Le disparu mesure 1,58 mètre et pèse 143 livres. Il a les cheveux blancs et les yeux bleus. Il porterait un manteau d’hiver gris et une tuque à l’effigie du Canadien de Montréal.

Si vous apercevez cette personne, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Le dossier en référence est le QUE-190313-002.