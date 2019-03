CFG Construction en appel de son verdict

L’entreprise CFG Construction, qui a été déclarée coupable de négligence criminelle ayant causé la mort d’un de ses camionneurs, porte le verdict en appel.

L’entreprise de Québec, toujours active, estime que le jugement rendu contre elle le 14 février dernier par la juge Hélène Bouillon de la Cour du Québec est «déraisonnable».

L’avocat de CFG Construction, Me Charles Levasseur, demande à la Cour d’appel d’infirmer le verdict de culpabilité et d’acquitter l’entreprise ou, subsidiairement, d’ordonner un nouveau procès.

Erreurs de droit

Dans son avis d’appel déposé mercredi au palais de justice de Québec, Me Levasseur juge que la magistrate a commis des erreurs de droit à plusieurs niveaux au cours du procès, qui s’est tenu du 4 décembre 2017 au 7 février 2018.

«La juge de première instance a erré en droit en omettant de considérer plusieurs éléments de preuve significatifs et favorables à l’appelante», lit-on, notamment.

«Haut niveau de négligence»

Dans un rare jugement du genre rendu contre une entreprise québécoise, la juge Hélène Bouillon a conclu que CFG Construction, par son «haut niveau de négligence», était responsable de la mort d’Albert Paradis, 50 ans.

Ce mari et père de famille a perdu la vie tragiquement le 11 septembre 2012 dans un accident sur le chantier des Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré.

Les freins de son vieux camion 12 roues Volvo de type porte-conteneurs l’ont abandonné dans une pente. L’embardée qui a suivi lui a été fatale.

«Des préoccupations financières, un laxisme présent au garage, voire même encouragé, une attitude de détachement et d’indifférence face aux entretiens et réparations des freins du camion ont balayé toute préoccupation de sécurité, et ce, bien au-delà de la simple négligence», avait statué la magistrate.

Cette dernière, à la lumière de la preuve entendue, a conclu que le camion du défunt, «dans un état lamentable», n’aurait jamais dû prendre la route cette journée-là.