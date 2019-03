Des scientifiques russes auraient mis au point une machine à voyager dans le temps

Des chercheurs du laboratoire de physique de l’Institut de Physique et de Technologie de Moscou (IPTM) affirment avoir réussi à défier le deuxième principe de la thermodynamique.

Selon ce principe de physique qui dicte la direction des événements du passé vers le futur, tout ce qui existe dans l’Univers tend à se désintégrer.

Cela explique pourquoi nous devons constamment recharger nos téléphones et pourquoi un jour notre Soleil s’éteindra, comme le rappelle le Daily Mail.

En gros, la loi qui se lit comme suit «Toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation de l'entropie globale incluant l'entropie du système et du milieu extérieur. On dit alors qu'il y a création d'entropie» signifie que dans un système fermé l’énergie ne se reproduire à l’infini, que nous devons réapprovisionner ce qui est perdu.

Pensez à feu de camp qu’il faut constamment alimenter de bûches de bois.

Ce que l’équipe de l’IPTM prétend avoir accompli, c’est, AU FIGURÉ, avoir reconstitué une bûche de bois après que celle-ci ait brûlé.

Dans les faits, les scientifiques moscovites s’amusent avec des bûches infiniment petites puisque ce sont des électrons qu’ils auraient réussi à déplacer de quelques fractions de secondes dans le passé, comme ile le rapportent aujourd’hui dans une étude publiée sur Scientific Reports.

Selon eux, ce qu’ils ont fait est, en quelque sorte, de bouger les particules élémentaires chargées négativement dans la direction opposée au vecteur du temps.

Un peu comme au billard

Pour illustrer leur manoeuvre apparemment inédite, les chercheurs ont utilisé comme analogie le bris lors d’une partie de billard, dans lequel les boules seraient remplacées par des électrons.

Au départ, les boules sont toutes rassemblées en position initiale.

Puis, après le bris, elles se dispersent partout sur la table, aléatoirement.

Mais ce que les scientifiques de l’IPTM prétendent avoir fait, c’est de remettre les boules en position initiale, comme si le temps s’inversait, à l’aide d’un ordinateur quantique.

Image @tsarcyniade / MIPT

L’ordinateur du futur?

Pour comprendre comment les Russes s’y sont pris pour reculer des électrons dans le temps, il faut d’abord saisir le fonctionnement d’un ordinateur quantique.

Dans les ordinateurs traditionnels, on stocke les données en langage binaire. Chaque bit d’information est constitué soit d’un 0 ou d’un 1.

En informatique quantique, l’équivalent du bit est le qubit. Celui-ci est plutôt constitué d’une superposition de ces deux états (0 et 1), rendant ainsi possible la transmission d’une infinité d’information.

Imaginez maintenant que les qubits sont stockés sur des électrons. C’est que les chercheurs à Moscou ont d’abord fait.

Dans la première phase de leur expérience, ils ont lancé un programme pour que les qubits deviennent un amas de plus en plus complexe de 0 et de 1, qu’ils se mélangent de façon aléatoire comme des boules de billard après le bris.

Puis, ils ont lancé un autre programme pour que les qubits reprennent leur état initial, allant du chaos à l’ordre, comme si le mouvement allait à reculons.

Le Dr. Gordey Lesovik, qui dirige le Laboratoire de physique quantique de l’Institut a déclaré: «Nous avons créé artificiellement un état qui évolue dans la direction opposée à celle du vecteur thermodynamique du temps».

Bref, c’est bien beau tout ça, mais on est encore bien loin de pouvoir rendre visite aux dinosaures ou de pouvoir participer à l’émeute suivant la suspension de Maurice Richard en 1955.