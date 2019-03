BARIL, Robert



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le dimanche 10 mars 2019, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Robert Baril, époux de feu Suzanne Fortin, fils de feu Grégoire Baril et de feu Irène Poulin. Il demeurait à Saint-Georges.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30 sous la direction de la maison Roy & Giguère Inc. Il laisse dans le deuil son fils : Philippe-Antoine (Audrey-Ann Pichet); son grand ami : André Pothier; ses frères et soeurs : Pierre (Diane Parent), Luce (feu Richard Boudreault), André (Guylaine Paquet), Marie-Claude (Roger Légaré) et Michèle; ses beaux-frères et belles-soeurs : Louise-Andrée (Donald Doyon), Esther (André Bélanger), feu Raymond (Suzanne Hamel) et Hélène Fortin. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire exprimer des remerciements particuliers à la Dre Hélène Théberge, pour son amitié, son soutien et ses soins d'une humanité extraordinaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1