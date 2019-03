Le conseiller Jean Rousseau attristé par la maladie qui frappe le maire Labeaume

Le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, venait d'apprendre la nouvelle lorsque Le Journal l'a contacté. Il était «triste» et souhaitait au maire de se rétablir. «Dépendamment du stade, je suis confiant que le maire sera bien pris en charge et avoir un résultat positif au bout de tout cela.»

«Je souhaite qu'il puisse passer à travers cette épreuve. Et au-delà des divergence politiques, je lui souhaite les meilleures chances dans ce combat qu'il entreprend.»

Le conseiller qui lui fait face à la salle du conseil estime qu'il faut d'abord que le maire pense à sa santé et comprend qu'il choisisse de mettre la pédale douce sur ses engagements politiques. «On ne peut pas être surhumain et il faut déléguer. Ultimement, c'est à lui et à ses proches qu'il doit penser pour passer à travers cette épreuve.»

Chez Québec 21, la réaction est venue de l’attaché de presse au cabinet de l’opposition, Claude-Olivier Fagnant. «C’est une situation extrêmement triste, a-t-il indiqué. M. Gosselin lui souhaite un prompt rétablissement. Qu’il prenne tout le temps nécessaire pour reprendre des forces. Au delà de la joute politique, M. Gosselin a un profond respect pour M. Labeaume.»

Avec la collaboration de Stéphanie Martin