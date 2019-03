Les Blackhawks surprennent les Maple Leafs

Avant d’affronter le Canadien de Montréal au Centre Bell cette fin de semaine, les Blackhawks de Chicago faisaient un arrêt au Scotiabank Arena mercredi. Déterminés à obtenir une place en séries éliminatoires, ils ont profité de leur passage à Toronto pour signer une quatrième victoire consécutive et infliger un revers de 5 à 4 aux Maple Leafs.

Les Leafs n’ont toutefois pas été une proie facile. Menés 5 à 0 à la fin de la deuxième période, ils ont inscrit quatre buts sans réplique et ont décoché 30 lancers sur le gardien Collin Delia au troisième tiers. Delia et les Hawks ont tout de même été en mesure de résister à la poussée adverse en fin de match.

Ce gain permet aux Blackhawks de se rapprocher à un point de l’Avalanche du Colorado au sixième rang de la section Centrale, et à quatre points de la dernière place donnant accès aux séries dans l’Association de l’Ouest.

Départ canon

La troupe de Jeremy Colliton a rapidement pris le contrôle de la rencontre en marquant pas moins de quatre buts au premier vingt. Le gardien Frederik Andersen n’a pas survécu à l’assaut des Hawks et a cédé sa place à Garret Sparks devant la cage des Leafs pour les deux autres périodes.

Alex DeBrincat a accentué l’avance des siens en deuxième avec son 38e but de la saison. Andreas Johnsson a finalement répliqué pour l’équipe locale à la fin de l’engagement.

Corey Crawford a été brillant devant le filet des visiteurs en repoussant 17 des 18 auxquels il a fait face au cours des deux premières périodes. Affaibli par une maladie, il a dû donner le relais à Delia en troisième période. Ce dernier a été déjoué par Auston Matthews, Morgan Rielly et John Tavares.

Du côté des Hawks, Brendan Perlini s’est illustré en inscrivant un but et deux mentions d’aide. Dominik Kahun, Brandon Saad et Duncan Keith ont été les autres marqueurs.

Le prochain match des Blackhawks aura lieu samedi, à Montréal, contre le Canadien.