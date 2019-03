Les garanties des véhicules électriques: difficile de s’y retrouver selon CAA-Québec

QUÉBEC | Il est difficile pour les propriétaires de véhicules électriques (VÉ) de s’y retrouver dans les garanties offertes par les différents constructeurs, selon une étude de CAA-Québec.

La plupart des fabricants de VÉ offrent une garantie de base de 8 ans ou 160 000 km, et le remplacement d’une batterie peut coûter jusqu’à 8000 $.

«Si la batterie de traction est à remplacer, on vous installera une batterie neuve? Une usagée? Une reconditionnée? À quel pourcentage de sa capacité d'origine?», s’est interrogé Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles de CAA-Québec.

«Il faudrait aussi éclaircir la notion d'usure normale de la batterie, que les constructeurs d'autos excluent toujours de leurs garanties», a-t-il ajouté.

Selon CAA-Québec, la majorité des constructeurs ne s'engagent pas à remplacer une batterie de traction défectueuse par une batterie neuve: «Hyundai, Kia, Volkswagen et d'autres assurent que la batterie de remplacement aura au moins 70 % de sa capacité d'origine (73% chez Nissan). De son côté, Chevrolet remplacera par une batterie d'au moins 60 % de la capacité d'origine», peut-on lire dans l’étude.

Du côté des marques de luxe, Audi, BMW, Jaguar, Lexus, Mercedes, Mini, Porsche, Smart et Volvo proposent des garanties plus restrictives. «Souvent, le moteur électrique est garanti moins longtemps que la batterie», ce qui est le cas chez Chrysler, Nissan, Toyota et Volkswagen.

Pour CAA-Québec, c’est Tesla qui se démarque pour la clarté et l’étendue de sa garantie sur la batterie. Le constructeur garantit notamment une capacité de charge identique ou supérieure sur ses batteries de remplacement et assure que celles-ci auront encore au moins 70 % de leur capacité d'origine à la fin de la garantie.