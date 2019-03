LHJMQ: l'ancien hockeyeur Mario Marois avec le Drakkar

L’ancien capitaine des Nordiques de Québec, Mario Marois, viendra prêter main-forte au personnel d’entraîneurs du Drakkar de Baie-Comeau pour la durée des séries éliminatoires, a annoncé l’équipe de la LHJMQ, mercredi.

Joueur autonome depuis la fin de son association la saison dernière avec les Red Wings de Detroit à titre de recruteur amateur, Marois n’a pas réfléchi longtemps à la proposition d’une des formations de pointe du circuit Courteau. Le Drakkar se bat présentement pour le sommet de la Conférence de l’Est.

«J’ai eu un appel du dépisteur-chef pour savoir si ça me tentait de me joindre à l’organisation. Je lui ai dit de me laisser y penser, puis je l’ai rappelé tout de suite en lui demandant que Steve Ahern [le directeur général] m’appelle.

«Ça m’a agacé tout de suite. Le fait que je ne travaille pas et j’ai toujours le goût de compétitionner et de gagner. Ça m’a assez dérangé que je pars demain [jeudi] pour Baie-Comeau!» a confié l’homme de hockey de 61 ans joint par Le Journal.

Un mentor

Fort d’une carrière de 14 saisons dans la LNH, dont trois comme capitaine des Nordiques de 1982-1983 à 1984-1985, Marois aura un rôle de mentor auprès des joueurs tout en épaulant l’entraîneur-chef Martin Bernard et ses adjoints. Il amorcera son nouveau mandat dès vendredi soir contre l’Océanic de Rimouski.

L’an passé, le Drakkar avait embauché le vétéran Mario Durocher également en fin de saison dans un rôle similaire.

«Je m’en viens comme soutien aux gars. Ils ont très bien fait jusqu’à maintenant. Je vais donner mon aide que je peux, aider les jeunes. Je veux être un genre de parrain. Je vais m’introduire tranquillement avec les jeunes. Si tu veux que ce soit dur, ça va être dur. C’est ton ouverture d’esprit qui va faire si tu t’acclimates ou pas», a souligné le natif de L’Ancienne-Lorette qui a assisté à quelques matchs de la LHJMQ cette saison.

Première en 19 ans

Sa dernière expérience derrière le banc remonte au début des années 2000 quand Marois avait dirigé l’équipe de Pont-Rouge de la Ligue semi-pro du Québec, qui allait éventuellement devenir l’actuelle Ligue nord-américaine (LNAH).

«C’est le fun d’être dépisteur, mais ce qui se rapproche le plus après avoir joué, c’est d’être près de la bande. Les repères vont prendre un peu de temps à revenir, mais ça va revenir assez vite. Le plus gros défi sera de mettre mes patins! Ils vont me faire mal aux pieds», a-t-il blagué.

En plus des Nordiques, Marois a porté les couleurs des Rangers, des Canucks, des Jets et des Blues dans la LNH