Orgie de millions

Les équipes de la NFL ont la tête dure. Chaque année, elles claironnent que la voie pour construire réside dans le repêchage et que le marché des joueurs autonomes est surévalué. Et chaque année, elles finissent par déplier d’insolentes liasses de dollars à trop de joueurs qui ne valent pas l’investissement.

Le marché de cette année, qui ouvre officiellement aujourd’hui à 16 h, même si les mirobolants contrats sont dévoilés depuis lundi, ne fait pas exception à la règle.

Les propriétaires, assis sur un buffet à volonté de pognon et un plafond salarial qui augmente chaque saison, n’hésitent pas à emplir leurs assiettes de façon grossière.

Landon Collins, un excellent maraudeur près de la ligne de mêlée, mais qui présente toutefois des lacunes en couverture de passe, a fait exploser le marché à sa position en obtenant 14 millions par saison en moyenne.

Chez les receveurs, peu de joueurs de grande valeur étaient disponibles. Ça n’a pas empêché des contributeurs intéressants, mais pas dominants, comme Jamison Crowder (9,5 millions par an avec les Jets), John Brown (9 millions par an avec les Bills) et Adam Humphries (9 millions par an avec les Titans) de toucher la manne.

Faut-il rappeler qu’un certain Julian Edelman, joueur le plus utile du dernier Super Bowl, encaisse 5,5 millions par an pendant que ses pairs bien inférieurs se vautrent dans le blé ?

Chez les quarts-arrière, c’est Nick Foles qui a été enseveli sous 88 millions pour quatre ans. Et le pire, c’est que dans le marché actuel à cette position, c’est une entente honnête qui le situe presque en milieu de peloton.

Le bloqueur le mieux payé du circuit est désormais Trent Brown, que les Raiders ont arraché aux Patriots grâce à un pacte de 66 millions pour quatre ans. Dans la vraie vie et non dans le monde fantaisiste des agents libres, Brown est un bloqueur correct, sans plus. Sur le marché, il était le meilleur disponible, et sa valeur a été gonflée à l’hélium.

Absolument rien contre les joueurs mentionnés, qui peuvent devenir des pièces importantes de leurs nouvelles offensives. Mais il n’en demeure pas moins que chaque joueur potable qui est libre comme l’air devient de facto un joueur surévalué.

DE BONS COUPS

S’il est impossible de juger une récolte à ce stade, quelques équipes semblent tout de même avoir dépensé, somme toute, de manière intelligente.

Les Bills, même s’ils ont donné trop d’argent à John Brown, ont choisi de procurer toutes les munitions possibles à leur jeune quart-arrière en ajoutant aussi un ailier inséré de qualité en Cole Beasley. Ils ont attaqué une lacune criante sur la ligne offensive en embauchant le centre sous-estimé Mitch Morse.

Les Packers, dont la défensive laisse à désirer, sont allés chercher des secondeurs capables d’appliquer la pression, en Za’Darius Smith et Preston Smith, en plus d’un maraudeur intelligent en Adrian Amos.

Pas les plus gros noms, on en convient, mais de bonnes affaires potentielles pour un club qui sort rarement le chéquier et qui avait des raisons de le faire.

Reste maintenant à surveiller la fin du feuilleton entourant le porteur de ballon Le’Veon Bell. Fans des Jets, ça sent la Coupe... celle de mars, à tout le moins !

BECKHAM ÉCHANGÉ

En soirée, les Giants ont finalement fait ce qu’ils avaient auparavant juré de ne pas faire, soit échanger le receveur Odell Beckham. Les Browns ont payé cher (choix de première et troisième rondes en plus du maraudeur Jabrill Peppers), mais visent le coup de circuit et misent sur la personnalité forte de leur quart-arrière Baker Mayfield pour que Beckham reste sage.

Les Giants, qui ne gagnaient pas avec un receveur de la trempe de Beckham, ont ont eu ras-le-bol de son attitude. Le retour est solide, mais on envoie Eli Manning et Saquon Barkley à la guerre sans arme. Le vestiaire pourrait toutefois être purifié et le repêchage sera captivant.