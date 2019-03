Pas de panique chez l’Impact

La défaite de 2 à 1 subie à Houston samedi dernier a sans doute été frustrante pour l’Impact autant que pour ses partisans, mais il n’y a pas de quoi paniquer, assure le milieu de terrain québécois Samuel Piette.

L’Impact reste donc sur une fiche d’une victoire et un revers pour un total de trois points au classement.

«À pareille date l'an dernier on était à zéro points [...]. Ç’a moins bien été à Houston, mais ce n'est qu'un match et on n'a qu'à se reprendre ce weekend à Orlando», a indiqué Piette, mercredi, en entrevue à «JiC», sur les ondes de TVA Sports.

«Je pense que ce n’est qu'une embûche qu'on a eue samedi dernier et il ne faut pas paniquer non plus», a assuré l’athlète de 24 ans.

Le numéro 6 est également revenu sur sa plus récente sélection avec l’équipe nationale canadienne, se disant «toujours honoré de pouvoir représenter mon pays, surtout au canada, à la maison».

«La compétition est toujours plus féroce pour faire partie de l'équipe, donc si tu es rappelé, c'est que tu fais quelque chose de bien.»