Plus de 1100 auteurs au Salon du livre de Québec

Suivant avec attention les événements qui bousculent présentement l’Algérie, l’équipe du Salon international du livre de Québec attend avec impatience la venue de l’écrivain d’origine algérienne Yasmina Khadra, président d’honneur de cette 60e édition. Porteur d’un message de paix et d’espoir, il a rappelé, en vidéoconférence, sa joie d’être bientôt en visite au Canada.

« Je suis très fier d’avoir été choisi pour présider le festival du livre de Québec et j’espère de tout mon cœur que ce festival sera le rendez-vous de toutes les convivialités et de tous les partages », a commenté avec éloquence l’auteur de Ce que le jour doit à la nuit, Les hirondelles de Kaboul et de Khalil, un roman bouleversant dans lequel il se place dans la tête d’un jeune kamikaze.

« Le Canada a souvent défendu les arts, la littérature et la langue française. Eh bien, pour moi, c’est un devoir de me joindre à ce projet. »

Une prestigieuse délégation d’écrivains, d’éditeurs et de distributeurs algériens sera également à Québec pour le volet international du Salon et le directeur général Philippe Sauvageau a confirmé leur présence.

La directrice des communications du SILQ, Johanne Mongeau, se réjouit de la visite de M. Khadra à Québec.

Il participera à plusieurs activités et rencontrera le public, aux côtés des invités d’honneur, Lyne Vanier, Marie-Renée Lavoie, Dominique Fortier, Denise Bombardier et Jean Soulard.

« C’est un humaniste. C’est un homme extrêmement profond, sincère et très franc. Il ne joue pas de jeu. C’est un homme qui est invité dans le monde entier, pour ses opinions et évidemment pour ses livres. Je suis particulièrement fière de sa présence cette année », a-t-elle commenté.

Les stars et la relève

Cette année, l’équipe propose une programmation impressionnante pour l’édition présentée du 10 au 14 avril au Centre des congrès de Québec.

Photo d’archives, Ben Pelosse

Plus de 1100 auteurs et 550 maisons d’édition seront présents au cours de cet événement d’envergure qui attire chaque année des milliers de lecteurs.

« Danièle Bombardier (responsable de la programmation adulte) fait énormément de place à la relève, André Crochetière aussi du côté de la littérature jeunesse, et Thomas-Louis Côté en BD », précise Mme Mongeau.

Les visiteurs auront l’occasion de rencontrer des auteurs très connus et appréciés, comme Janette Bertrand, Marie Laberge, Marie-Claire Blais, Chrystine Brouillet, Biz, Arlette Cousture, Patrice Godin, Louise Portal, Patrick Senécal, Fabienne Thibeault et Sabrina Philippe.

Photo d’archives, Chantal Poirier

Les auteurs de la région de Québec seront aussi au rendez-vous : Jean Désy, Jean Lemieux, Jean-Jacques Pelletier, Alain Beaulieu, Jean-Paul Beaumier, Christiane Vadnais, Marianne White. « On est fiers d’eux, alors on les met en évidence », dit Mme Mongeau.

Festival Québec BD

En parallèle, plusieurs bédéistes talentueux, dont une centaine de Québécois, participeront à la 32e édition du Festival Québec BD. Achdé, le créateur de Lucky Luke, y sera, de même qu’Alex A., Djief, Jacques Lamontagne, et Delaf & Dubuc.

Plus de 68 000 visiteurs, dont 17 000 jeunes, sont attendus.

► Pour connaître toute la programmation du SILQ : silq.ca

► Pour connaître toute la programmation du 32e Festival Québec BD : quebecbd.com