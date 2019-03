Qualité de vie: les villes canadiennes nombreuses dans un palmarès mondial

MONTRÉAL – Vancouver, Toronto, Ottawa et Montréal, les villes canadiennes sont nombreuses en haut de liste du palmarès mondial de la qualité de vie des principales agglomérations urbaines, produit par la multinationale de gestion des ressources humaines, Mercer.

C’est Vancouver qui est, en fait, la ville la mieux classée en Amérique du Nord dans ce palmarès mondial en arrivant au 3e rang derrière Vienne et Zurich, selon les données dévoilées mercredi.

Toronto arrive au 16e rang mondial, Ottawa au 19e rang et Montréal au 21e. Mercer a évalué la qualité de vie de 231 villes à l’échelle de la planète.

«Dans un marché très compétitif afin d’attirer les meilleurs talents, le classement élevé du Canada indique que nous disposons d’un avantage concurrentiel pour attirer et retenir les talents internationaux dont nous avons besoin pour constituer la main-d’œuvre du futur», a commenté le bureau canadien de Mercer.

La ville des États-Unis qui obtient la meilleure position est San Francisco au 34e rang, suivie par Boston au 36e rang.

Mercer s’est servi de plusieurs critères pour établir ce classement, dont la qualité de l’habitation, l’accessibilité à l’éducation, la sécurité et le climat sociopolitique.

Au bas de la liste, on retrouve des villes aux prises avec des conflits ou des difficultés économiques endémiques. Ainsi, en toute dernière position, apparaît Bagdad, en Irak, puis un rang plus haut Bangui, en République centrafricaine; Sanaa, au Yémen, et Port-au-Prince, en Haïti.

Voici la liste des 25 villes en tête de classement Mercer