Regard attire les vedettes

Charlotte Le Bon ne sera pas la seule vedette que les gens de Saguenay pourraient croiser en fin de semaine. Comme c’est devenu la tradition, le festival de courts métrages Regard incitera plusieurs stars québécoises à traverser la réserve faunique des Laurentides.

Lancé hier, Regard recevra même de la visite hollywoodienne puisque les deux cinéastes québécois qui étaient en lice pour l’Oscar du meilleur court métrage, le mois dernier, Marianne Farley et Jérémy Comte, seront de la fête.

« Marianne joue dans un film qui s’intitule Foyer et qui est présenté demain [aujourd’hui] et samedi dans la section Tourner à tout prix. Quant à Jérémy, il est membre du jury et on a planifié une leçon de cinéma avec lui, vendredi après-midi », indique la directrice générale de Regard, Marie-Élaine Riou.

Les autres vedettes du cinéma attendues, que ce soit pour accompagner un film ou simplement assister au festival, sont Rémy Girard, Sarah-Jeanne Labrosse, Catherine Brunet, Emmanuel Schwartz, Karine Gonthier-Hyndman, Rose-Marie Perreault, Claude Laroche, Antoine Pilon et plusieurs autres.

Festivaliers fidèles

À sa 23e édition et considéré comme le plus important événement dédié au court métrage au pays, Regard présentera jusqu’à dimanche 164 films en provenance de 35 pays.

Selon Marie-Élaine Riou, les cinéphiles seront encore au rendez-vous en grand nombre. « Les festivaliers sont fidèles d’année en année, même ceux qui viennent de l’extérieur. Il y a des réalisateurs qui ne présentent pas de films, mais viennent quand même. C’est vraiment une famille qui se réunit chaque année et qui grossit. »