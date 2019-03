Saison 2019: six experts se prononcent

À l’aube de la nouvelle saison de F1, dont la première étape, le Grand Prix d’Australie, sera disputée ce dimanche à Melbourne, six observateurs avertis ont accepté de livrer leurs prédictions au Journal.

Une surprise agréable ?

Photo d'archives, AFP Jacques Villeneuve : La monoplace de l’écurie Haas a démontré de belles qualités lors des essais hivernaux. C’est une voiture bien née qui pourrait causer des surprises, tout comme Alfa Romeo.

Jean-Michel Desnoues : Quand le couple Frédéric Vasseur/Kimi Räikkönen va tourner à plein régime, Alfa Romeo va être occasionnellement en mesure de jouer le podium. C’est l’écurie basée à Hinwil qui va être la bonne surprise de la saison.

Frédéric Ferret : Charles Leclerc sera la révélation de l’année. Ce n’est tellement pas une surprise que tout a déjà été écrit sur ce jeune Monégasque, filleul du regretté Jules Bianchi, promis au titre mondial. Un jour, ou cette année ? Si sa saison débute bien, si sa tête est aussi bien faite qu’on le pense, il pourrait se retrouver couronné dès cette saison.

Pierre Houde : La surprise pourrait venir d’Alfa Romeo, alias Sauber. Toute proportion gardée, cette écurie pourrait être au cœur de la lutte pour le titre de « meilleure des autres ».

Christian Tortora : Si l’écurie dirigée par Frédéric Vasseur progresse autant que l’an passé, elle sera une candidate épisodique au podium. Je pense qu’Alfa Romeo va être la surprise de la saison.

François Dumontier : Si Leclerc (Ferrari) et Gasly (Red Bull) s’illustrent, ce ne sera pas une vraie surprise, car on sait depuis l’an passé qu’ils sont très bons. On me dit beaucoup de bien d’Alexander Albon, réputé extrêmement rapide et qui a très bien paru en essais privés à Barcelone. Celui qui, en F2 l’an passé, était coéquipier du Canadien Nicholas Latifi surprendra si le moteur Honda de sa Toro Rosso tient bon.

Une déception ?

Photo d'archives, AFP JV : Je répondrai par une autre question : devra-t-on parler de déception dans le cas de l’écurie Williams, qui a atteint le fond du baril l’an passé et qui n’a même pas été capable de préparer sa voiture à temps pour les essais privés cet hiver ?

JMD : L’écurie Williams débute la nouvelle saison aussi mal qu’elle a fini la précédente. Espérons qu’elle n’entraîne pas dans sa chute le néophyte George Russell et le revenant Robert Kubica.

FF : Après cinq ans de domination sans partage, Mercedes risque d’être le perdant de l’année. Sa voiture ne paraît pas bien née, contrairement à la Red Bull ou la Ferrari, et son moteur n’est plus le meilleur. Seule Ferrari a réussi à gagner six couronnes consécutives (1999-2004). Les Flèches d’Argent rêvent d’égaler ce record, mais ne semblent pas en mesure, en ce début d’année, de rejoindre la Scuderia.

PH : Sans contredit, la déception pourrait être encore une fois Williams. Tout semble encore de travers pour cette écurie pourtant légendaire. Le retour de Robert Kubica n’y changera rien.

CT : Des interrogations demeurent concernant le groupe propulseur Honda. Il s’est honorablement comporté lors des essais hivernaux, mais qu’en est-il de la performance quand il faudra libérer toute la puissance ? Pour moi, Red Bull va être la déception.

FD : Valtteri Bottas (Mercedes) et Nico Hülkenberg (Renault) sont en danger avec des coéquipiers comme Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo. Grosjean, lui, doit faire mieux ou aussi bien que Magnussen chez Haas.

À quoi s’attendre de Lance Stroll ?

Photo courtoisie, Racing Point JV : Je suis impatient de voir comment les Racing Point vont se comporter cette année. Dans le cas de Lance Stroll, ça ne peut être pire que l’an passé, mais il n’aura pas le choix de performer avec un coéquipier [Sergio Pérez] associé à cette équipe depuis plusieurs années et qui est capable d’obtenir de bons résultats.

JMD : C’est le moment de vérité pour Lance Stroll ! Sergio Pérez est rapide, expérimenté et il connaît l’écurie comme sa poche. Si le Québécois est assez intelligent pour apprendre du Mexicain, il devrait être en mesure de monter en puissance. Dans son cas, ce n’est pas tant le talent qui fait défaut, mais l’envie. Dommage qu’il n’ait pas la même passion que le propriétaire de l’écurie...

FF : Pour Stroll, c’est l’année ou jamais. Plus d’excuse avec une voiture déficiente ou un équipier faiblard. Le Canadien se retrouve avec Racing Point dans une équipe qui fonctionne bien au côté d’un Perez, déjà monté huit fois sur le podium. Il doit montrer son vrai niveau au risque de passer pour un « fils à papa ».

PH : Lance Stroll aura enfin l’occasion de prouver son grand talent. La base technique de Racing Point est excellente, mais il devra être aussi rapide que son coéquipier Sergio Perez, dès le début. Selon les circonstances, on pourrait le retrouver sur le podium, ne serait-ce qu’une fois.

CT : Pour la première fois depuis ses débuts en F1, Lance Stroll va évoluer dans un environnement favorable où il va pouvoir apprendre et progresser. Je le vois faire un grand pas en avant. Sera-t-il suffisant pour prendre la mesure de Sergio Pérez ? S’il y parvient, il va changer de dimension.

FD : Un talent certain, plus d’expérience et de maturité et une monture adéquate devraient permettre à Stroll de s’offrir des Q3 [dernière ronde des qualifications] et une cueillette de points qui le classerait aisément parmi les dix premiers en fin de saison. La présence dans l’équipe de Pérez lui sera plus bénéfique que celle de Felipe Massa, il y a deux ans.

Voyez-vous un pilote remporter sa première victoire en F1 ?

Photo courtoisie, Ferrari JV : Un nom me vient à l’esprit immédiatement et c’est celui de Charles Leclerc. Il est rapide et il a le matériel pour gagner. D’autant plus qu’il est entre bonnes mains avec son ingénieur Jock Clear chez Ferrari, avec qui j’ai eu le privilège de travailler à mon arrivée en F1 chez Williams.

JMD : Rien ni personne ne va être en mesure de barrer la route de la victoire à Charles Leclerc. Très rapide, très intelligent, très déterminé, il possède de plus un mental qui le rend hermétique à toute forme de jeu politique et de pression.

FF : Avec Leclerc, ils sont copains. Pierre Gasly a, potentiellement, la voiture pour mettre fin à vingt ans de disette pour la France. Red Bull est une voiture gagnante. À condition que le propulseur suive. Honda a beaucoup travaillé et semble satisfaire les troupes de Milton Keynes. Gasly, bombardé équipier du terrible Max Verstappen, pourrait donc avoir la possibilité d’effacer des tablettes Olivier Panis, dernier vainqueur tricolore en GP (Monaco 1996).

PH : Charles Leclerc est assurément le pilote le plus susceptible de remporter sa première victoire.

CT : La question n’est pas de savoir si Charles Leclerc va s’imposer cette saison, mais quand ? Lewis Hamilton avait attendu jusqu’à Montréal en 2007. Le jeune Monégasque fera-t-il mieux ?

FD : Assurément, Charles Leclerc devrait remporter sa première victoire en F1, et vraisemblablement plus d’une cette année.