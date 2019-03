Laval Provencher sera de retour avec son incontournable Salon Info-Canin, les 16 et 17 mars à Fleur de Lys centre commercial. La progression du Salon a été fulgurante au fil des ans. Fleur de Lys avait reçu le premier salon Info-Canin­­­ en 1987, avec 8 stands, alors qu’en fin de semaine, ce sont près de 75 exposants qui seront sur place, un record de participation. En plus de présenter des chiens de toutes les races, des spécialistes (Laval Provencher et Nap Gariépy) du comportement canin et de l’éducation, de l’alimentation, du toilettage, de la pension et de la promenade des chiens seront disponibles pour vous renseigner. Le Club élite du Centre sportif canin de Québec présentera deux spectacles le samedi et le dimanche, à midi et 15 h. L’entrée sera à nouveau gratuite, mais les chiens des visiteurs ne seront pas admis dans le centre.

Pour les « Eaux curatives ».

Photo courtoisie

Le Comité du Coquelicot de la Légion Royale Canadienne (LRC) Filiale Québec 265 a remis récemment un chèque de 12 000 $ au projet « Les Eaux Curatives » qui a pour but d’aider à la réadaptation des militaires qui furent blessés physiquement ou psychologiquement lors des différents déploiements auxquels le Canada a participé. En leur enseignant l’art du montage de mouche et de la pêche à la mouche, ce projet aide les participants à reprendre confiance en eux et à créer des liens avec la nature. Sur la photo, de gauche à droite, 1re rangée : Yvon Ouellette, président du Coquelicot ; Michèle Mallet, adjointe administrative ; Robert Danis, VP (Eaux Curatives) ; Richard Blanchet, président (Eaux Curatives) et Sébastien-Olivier­­­ Desjardins. 2e rangée : Paul Bélanger, Simon Ouellet, François Provencher, Kevin Laflamme, Ghislain Paquet et Philippe Deguise.

Chapeau!

Photo courtoisie

Denise Ouellet, la fondatrice de l’Association artistique d’hier et d’aujourd’hui de Beauport (en bas à gauche), a souligné la Journée des droits de la femme 2019, le 8 mars dernier, en conviant quelques-unes de ses membres à un dîner au restaurant Le Parlementaire de l’Assemblée nationale à Québec. L’Association est un organisme à but non lucratif qui regroupe des personnes aimant la musique et surtout voulant jouer un instrument de musique. Depuis quelques années, à l’occa­sion de ce dîner annuel, les femmes portent fièrement le chapeau. Sur la photo, Denise Ouellet est accompagnée de Lise Simard, présidente (au centre de la 2e rangée), et des autres femmes membres de l’Association.

La 129e de l’histoire

Photo courtoisie

Bruno Simard, directeur général de l’Aide Humani-Terre R. D., m’a fait parvenir cette photo en provenance de Nagua, petite ville du nord de la République dominicaine, qui compte 56 268 habitants, dont 24 233 en zone rurale. On y voit la famille de la Señora Anna, en compagnie de Santo Segundo, ouvrier de la Fondation, devant les fondations de leur nouvelle demeure construite en blocs de ciment. Il s’agit de la 129e maison offerte par l’Aide Humani-Terre R. D. en République dominicaine.

Anniversaires

Photo courtoisie

Mikaela Shiffrin (photo), skieuse américaine double médaillée d’or olympique américaine, deux fois championne du monde en titre, quatre fois championne du monde de slalom et recordwoman du nombre de victoires en slalom sur le circuit mondial, 24 ans... Dr Richard Lacroix, l’infatigable médecin vétérinaire de la clinique vétérinaire Duplessis, 61 ans... Claude Lavoie, retraité sportif de la radio depuis des lunes et ex-fin connaisseur des pools de hockey (ça va encore mal cette année, selon son ami Frédéric)... Stéphane Côté, directeur adjoint à la station Duchesnay (Sépaq), 46 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 mars 2017. Denis Champoux (photo), 77 ans, guitariste et chanteur, l’un des fondateurs des Mégatones à la fin de l’année 1961... 2016. Ken Broderick, 74 ans, gardien de but canadien, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d’hiver de 1968 (a brièvement joué pour les Nordiques en 1977-1978, AMH)... 2015. Normand Beauchamp, 72 ans, ancien copropriétaire de Radiomutuel et pilier de la radio québécoise... 2013. Bernard Roy, 73 ans, avocat spécialiste du droit civil, commercial et administratif.