Si tu aimes Sabrina l'apprentie sorcière et Riverdale, tu dois écouter la série «creepy» The Order

Ceux qui tripent sur le surnaturel, l’horreur et la comédie voudront faire de The Order leur prochaine série à écouter en rafale sur Netflix



Si au départ on a un peu de difficulté à embarquer dans l’univers sombre de Belgrave University et ses nombreuses communautés secrètes, les divers revirements nous embarquent tranquillement dans l’engrenage. C'est comme un mix entre Sabrina The Teenage Witch, Riverdale et Buffy The Vampire Slayer.



La série mêle la magie, les créatures mythiques comme les loups-garous et la vie étudiante pour former un cocktail explosif qui est étrangement addictif.



Le personnage principal, Jack, s’amourache d’Alyssa, celle qui le guide dans son apprentissage de la magie. Les choses se compliquent énormément pour Jack qui joue un rôle d’agent double entre l’ordre et les Chevaliers, une organisation qui veille à ce que les forces du mal restent à carreau.

On découvre d'ailleurs des nouveaux visages, comme Sarah Grey, dans le rôle d'Alyssa, Kawennáhere Devery Jacobs, une actrice canadienne d'origine mohawk, et Louriza Tronco.

Celui qui tient la vedette principale se nomme Jake Manley et son premier gros rôle serait celui de Jack Morton, dans The Order.

Disponible sur Netflix, la première saison de la série comprend 10 épisodes d’un peu plus de 30 minutes. Disons qu’il s’agit d’une série qui se binge assez rapidement!

