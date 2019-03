Surprise, c’est fini!

Cheval-Serpent s’est terminée, mercredi soir, après deux saisons, en laissant les télé-spectateurs en suspens. Le drame olé olé de Radio-Canada est toutefois loin d’être la première série à quitter les ondes de manière abrupte.

Pete, Mustangs et les autres danseurs du Cheval-Serpent n’enlèveront plus jamais leurs slips, au grand désespoir des clientes de cette institution fictive créée par Danielle Trottier (Unité 9).

La série, qui n’a pas été renouvelée pour une troisième saison, a pris fin avec plusieurs intrigues laissées ouvertes, dont celle articulée autour de Doris McQuaid (Sophie Prégent), qui a remporté haut la main la lutte à la chefferie du parti d’opposition. Pour la voir affronter le maire Laurent St-Pierre (Daniel Parent), il faudra user de notre imagination.

Au cours des dernières années, de nombreuses séries, tant au Québec qu’aux États-Unis, ont laissé leurs fans fidèles sur leur faim parce qu’elles ont été retirées des ondes abruptement. En voici huit exemples.

Un homme mort (TVA)

Février à avril 2006

Photo courtoisie

Le corps de Michel Gendron est retrouvé dans un appartement vide. L’homme est l’ancien professeur de Kim Blanchard (Karine Vanasse), qui vient d’être nommée présidente au développement international d’une grande banque. On n’a jamais su qui était l’auteur du meurtre.

Tu m’aimes-tu ? (ICI Radio-Canada Télé)

Septembre à décembre 2012

Photo courtoisie

Les fidèles du drame romantique ne connaîtront jamais le dénouement de l’intrigue amoureuse entre Fred et Mélanie, interprétés par Sébastien Huberdeau et Magalie Lépine-Blondeau.

Les Rescapés (ICI Radio-Canada Télé)

Septembre 2010 à avril 2012

Photo courtoisie

La série fantastique, qui mettait en vedette Guylaine Tremblay, Roy Dupuis et Maxime Gaudette, racontait l’histoire d’une famille des années 1964 projetée en 2010. Le dénouement devait avoir lieu durant la troisième et dernière saison, mais elle n’a jamais été tournée.

Hannibal (NBC)

Juin 2013 à juin 2015

Photo courtoisie

Hannibal Lecter et Will Graham ont plongé ensemble du haut d’une falaise vers la mort. D’un autre côté, la psychiatre Bedelia Du Maurier est à table et s’apprête à manger sa propre jambe. La série n’a pas été renouvelée. Une suite a été évoquée et les fans sont toujours dans l’attente.

Demain des hommes (ICI Radio-Canada Télé)

Septembre à décembre 2018

Photo courtoisie

L’excellente série, qui suivait les péripéties d’une équipe de hockey junior, a été débranchée après une seule saison, l’automne dernier. On ne saura jamais si Maxime Richer (Pier-Gabriel Lajoie) se rétablira d’une commotion cérébrale et si Chloé Bouchard (Marianne Fortier) saura améliorer, dans un poste d’adjoint qu’elle venait d’obtenir, le coup de patin de certains joueurs.

Off the Map (ABC)

Janvier à avril 2011

Photo courtoisie

La série, qui mettait en vedette Caroline Dhavernas et Rachelle Lefevre, a pris fin après une seule saison. La scène finale montrait la docteure Lily Brenner découvrant le corps inanimé de Matéo, abattu par balles et avec, derrière lui, une plantation de coca en flammes.

V (ABC)

Novembre 2009 à mars 2011

Photo courtoisie

Le dernier épisode annonçait une guerre entre les visiteurs et les humains. Est-ce que la race humaine a survécu ? Nul ne sait.

Heroes Reborn (NBC)

Septembre 2015 à janvier 2016

Photo courtoisie

La série a pris fin avec une multitude de questions concernant les différents personnages.