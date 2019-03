Tribute Games dévoile son prochain jeu: Panzer Paladin

Le studio indépendant québécois Tribute Games, responsable des jeux Mercenary Kings, Curses ‘N Chaos et Flinthook, vient tout juste de dévoiler son prochain titre: Panzer Paladin.

Fidèle au look «pixel art» des jeux précédents de Tribute Games, Panzer Paladin sera un jeu de plateformes au style 8-bit rempli d’action.

«Sautez dans le Paladin, votre combinaison robotique, emparez-vous des armes des envahisseurs démoniaques et rendez-leur la monnaie de leur pièce!» peut-on lire dans un communiqué.

Dans Panzer Paladin, il sera possible d’équiper toutes les armes larguées par les ennemis vaincus. Le jeu utilise une mécanique «high vs low» pour bloquer et attaquer, et permettra également de jeter ses sorts!



Le jeu devrait sortir au printemps 2020. Ceux qui visiteront PAX East 2019 à Boston auront toutefois la chance d’essayer la toute première démo!