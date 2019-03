Une kyrielle d'accusations de nature sexuelle contre un homme d'East Angus

SHERBROOKE – Un jeune homme de 19 ans d'East Angus, en Estrie, a comparu mercredi, au palais de justice de Sherbrooke, où il a été accusé de 79 chefs de leurre informatique et de crimes à caractère sexuel envers une vingtaine d'adolescentes.

William Girard a été arrêté par la Sûreté du Québec mardi à son domicile, où du matériel informatique a été saisi aux fins d'analyse.

En utilisant un faux profil sur les réseaux sociaux, Girard aurait hameçonné 21 jeunes filles de l'Estrie, mais aussi de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Bas-Saint-Laurent.

Le jeune homme de 19 ans est accusé de leurre informatique, d'avoir accédé et diffusé des images sexuellement explicites, de possession, de production et de distribution de pornographie juvénile. Il fait aussi face à des accusations harcèlement et extorsion.

Les crimes qui lui sont reprochés auraient été commis entre mars 2018 et février dernier.

William Girard a comparu détenu et va le demeurer en attendant son retour devant le tribunal, le 20 mars prochain.