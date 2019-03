Vers une voix non-genrée pour vos appareils technologiques?

Des chercheurs danois cherchent à rendre la voix des appareils complètement neutre.

La voix ni masculine ni féminine qu'ils ont conçue a été présentée dans la portion technologique du Festival South By Southwest.

Q est le nom de la première voix non-genrée au monde. Selon ce que rapporte le Nouvel Observateur, elle a été créée pour abolir les discriminations de genre dans le monde numérique.

Le collectif «Equal AI» milite pour développer les aspects éthiques de l’intelligence artificielle. Ils ont fait appel à des linguistes et des ingénieurs pour enregistrer des voix neutres, puis, ils les ont dépourvues des intonations caractéristiques qui peuvent différencier une voix féminine ou masculine en jouant avec les fréquences.

On prétend ici que les voix numériques qui servent d'assistantes sont presque toujours des femmes, alors que des voix formatées servant à des desseins plus sérieux sont souvent des voix masculines.

Le fichier audio dévoilé en ligne permet d'entendre une voix plutôt androgyne et difficile à attribuer à un homme ou une femme. Alors que notre quotidien est de plus en plus envahi par le numérique, les objets qui parlent devraient se multiplier dans les prochaines années. Une raison de plus d'encourager ce type d'initiative visant un monde plus équitable.

Reste à voir si les grands joueurs comme Google, Apple et Amazon répondront à l'appel.