MALBOEUF, Robert



À l'Hôpital Laval, le 28 février 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Robert Malboeuf, fils de feu dame Marguerite Lambert et de feu monsieur Maurice Malboeuf, la mère de ses enfants madame Paulette Duquette. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses enfants: François (Josée Savard), Jacinthe (Michel Banville) et Dominic (Rachel Gilbert); ses petits-enfants: Maude (Steeve Chabot), Guillaume, Emmy et Wendie; ses frères et sœurs: Ludger (feu Ursule Leblanc, Lucille Bisson), feu Emilienne, feu Jean-Paul (Madeleine Gaboury), Colombe (feu Réjean Lefebvre), Adolphe (feu Jeanne-Mance Arsenault), Eliane, Huguette (feu Gilles Leblanc, Gaston Bréard), feu Raymond (Aline Thisdel), Cécile (André Généreux), Henri (Denise Beauregard), Rita (feu Giuseppe Carozza) et Aline, sans oublier son amie de cœur Nicole Boivin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'IUCPQ pour leur attention bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.