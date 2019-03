CORRIVEAU, Raymonde Fournier



Au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre, le 26 février 2019, est décédée à l'âge de 89 ans et 3 mois Mme Raymonde Fournier, épouse de M. Fernand Corriveau; fille de feu Mme Mariette Michaud et de feu M. Ludger Fournier. Elle demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 12 h à 14 h 50.et de là au columbarium de la résidence funéraire de Saint-Pascal où les cendres seront déposées. Elle laisse dans le deuil son époux, Fernand Corriveau; ses enfants: Bertrand, Martine (Louis Martin), Céline (Rock Dionne), Lucie (Gilles Guay), Michel, Cécile (Mario Lemieux), Normand, Pascal, Laurent (Annie Goupil); ses petits-enfants: Valérie (Christian Blais), Nathalie (Rémi Lapierre), Amélie, Roxane, Jonathan (Amanda Tan), Samuel (Florence Guay), Mickaël (Dune Davy), Étienne, Luc, Cynthia (Yannick Thibault), Marilyne (Mickaël Moreau), Christina (Jonathan Houle), François (Anne Plante), Carl, Alex, James, Mélissa (Mario D'Avignon); ses 11 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: Adrien (Lucette Roy), feu Jeannette (feu Robert Roy), feu Marguerite (feu Maurice Roy), feu Gertrude, feu Paulette (feu Raoul Hébert), feu Rachelle (Paul Breton), feu Cécile (feu Robert Breton), feu Gabrielle (feu Jean-Yves Mercier), feu Thérèse (feu Michel Lebel). Elle était la belle-sœur de: Gisèle (feu Alfred Roy), Cécile (Paul-André Gagnon), Eugénien (feu Fernande Caseau), feu Fernande (feu René Parent), Sr Marie-Laure, feu Laurent (feu Norma Létourneau), Jean-Marie (feu Aline Moreau), Bernadette (Philippe Lamonde), Gabrielle (Gérard Bilodeau), Laurette, Pierrette (Luc Demers), feu Armand (Johanne Carrier), Jean-Luc. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel du Centre Villa-Maria pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, 235, avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec) G4W 3A7. La direction des funérailles a été confiée à la